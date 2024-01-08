术语 CMMS 经常与 EAM（企业资产管理）相混淆或互换使用。这两者具有非常相似的功能和目标，但本质上是不同的。要分清 CMMS 和 EAM 之间的关键差异，大致了解一下 CMMS 的历史以及 CMMS、EAM 和 APM 之间的关系会很有帮助。

随着 CMMS 的不断演变，它为 EAM 奠定了基础。从本质上讲，EAM 包含 CMMS 的功能³，并且两者的功能可能相互重叠。EAM 为 CMMS 带来了以下功能：跨越不同站点、促进部门间的协作以及更深入地集成企业资源规划 (ERP) 之类的其他系统，这在一定程度上要归功于增强的连接性和信息共享。⁴

这些功能为 EAM 解决方案提供了更广泛的业务环境，考虑到了整个资产生命周期及其对财务分析、采购、流程管理、风险与合规、资产处置等方面的影响。CMMS 解决方案倾向于通过自动化工单和工作流程、安排劳动力、管理材料以及提供有关这些任务的报告和审计，来关注固定资产的可用性和正常运行时间。

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正常运行时间为何如此重要？



CMMS 和 EAM 是不可或缺的，因为有了它们，维护管理人员和部门才能更轻松、更高效地实现其主要目标：可靠的正常运行时间。

资产和物理设备保持正常运行的时间越长，提供的价值就越大。IBM 博主 Sarah Dudley 在她的帖子《CMMS 优势完整指南》中指出：“从长远来看，我们可以在不进行大修的情况下保持设备运行的时间越长，我们节省的钱就越多。”

实现可靠的正常运行时间意味着企业可以接受和履行订单、满足客户需求、塑造客户体验，并自信地做出一系列与资产相关的决策。IBM 对资产经理的一份调研报告表明，75% 的受访者将系统可靠性视为他们投资 EAM 的主要原因。