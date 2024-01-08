计算机化维护管理系统或 CMMS 是一种用于集中维护信息并促进维护操作流程的软件。它有助于优化物理设备的利用率和可用性，如车辆、机器、交通设施、工厂基础设施和其他资产。CMMS 系统也称为 CMMIS 或计算机化维护管理信息系统，在制造业、石油和天然气生产、发电、建筑、运输和实体基础设施发挥关键作用的其他行业得到广泛应用。
CMMS 的核心是它的数据库。它有一个数据模型，用于整理有关维护组织负责维护的资产以及用于维护的设备、材料和其他资源的信息。
CMMS 数据库中的信息可支持系统的各种功能，这些功能可实现以下能力：
资源和劳动力管理：跟踪可用的员工和设备认证。分配特定任务并组建班组。安排轮班并管理薪酬标准。
资产登记：存储、访问和共享资产信息，例如：
工单管理：工单管理通常被视为是 CMMS 的主要功能，包括以下信息：
工单管理还包括以下功能：
预防性维护：根据时间、使用情况或触发的事件自动启动工单。使用预防性维护来整理和关联多个工单中的资产。对预防性工单进行排序和安排。
材料和库存管理：跨存储区域、配送中心和设施中清点、分配和回收维护和维修运维 (MRO) 设备和材料。管理供应商、跟踪库存成本并自动补货。
报告、分析和审计：生成跨维护类别的各项报告，例如资产可用性、材料使用情况、人工和材料成本、供应商评估等。分析信息以了解资产可用性、性能趋势、MRO 库存优化和其他信息，从而支持业务决策并收集和整理信息，以供审计。¹
在 CMMS 出现之前，人们根本无法实现集中的动态可见性和自动化管理，这是因为维护信息先是被“掩埋”在纸质文件中，后来又分散在多个电子表格中。
CMMS 的最早版本出现在 20 世纪 60 年代，通常是被大型企业所采用。技术人员使用打孔卡和 IBM 大型机来支持计算机化记录并跟踪维护任务。20 世纪 70 年代，打孔卡被技术人员在下班时输入到 CMMS 系统的核对表所取代。
20 世纪 80 年代和 90 年代，随着计算机体积越来越小、越来越经济实惠、分布也更为广泛且更加互联互通，CMMS 在中小型企业中也日渐流行起来。20 世纪 90 年代，CMMS 开始在局域网 (LAN) 中共享信息。
21 世纪初见证了内网和基于 Web 的连接的诞生，将 CMMS 的功能扩展到一系列移动设备、现场应用和操作站点中。
最新一代的 CMMS 则是基于云且高度移动化的系统。它提供了更高级的功能，实施速度更快，维护起来更容易，而且加强了数据安全性。²
术语 CMMS 经常与 EAM（企业资产管理）相混淆或互换使用。这两者具有非常相似的功能和目标，但本质上是不同的。要分清 CMMS 和 EAM 之间的关键差异，大致了解一下 CMMS 的历史以及 CMMS、EAM 和 APM 之间的关系会很有帮助。
随着 CMMS 的不断演变，它为 EAM 奠定了基础。从本质上讲，EAM 包含 CMMS 的功能³，并且两者的功能可能相互重叠。EAM 为 CMMS 带来了以下功能：跨越不同站点、促进部门间的协作以及更深入地集成企业资源规划 (ERP) 之类的其他系统，这在一定程度上要归功于增强的连接性和信息共享。⁴
这些功能为 EAM 解决方案提供了更广泛的业务环境，考虑到了整个资产生命周期及其对财务分析、采购、流程管理、风险与合规、资产处置等方面的影响。CMMS 解决方案倾向于通过自动化工单和工作流程、安排劳动力、管理材料以及提供有关这些任务的报告和审计，来关注固定资产的可用性和正常运行时间。
CMMS 和 EAM 是不可或缺的，因为有了它们，维护管理人员和部门才能更轻松、更高效地实现其主要目标：可靠的正常运行时间。
资产和物理设备保持正常运行的时间越长，提供的价值就越大。IBM 博主 Sarah Dudley 在她的帖子《CMMS 优势完整指南》中指出：“从长远来看，我们可以在不进行大修的情况下保持设备运行的时间越长，我们节省的钱就越多。”
实现可靠的正常运行时间意味着企业可以接受和履行订单、满足客户需求、塑造客户体验，并自信地做出一系列与资产相关的决策。IBM 对资产经理的一份调研报告表明，75% 的受访者将系统可靠性视为他们投资 EAM 的主要原因。
CMMS 的优势包括：
资产可见性：CMMS 数据库中的集中信息使维护管理人员和团队能够在购买资产或执行维护时，近乎即时地调用故障频率、所用零件、能效评级等信息。
工作流程可见性：仪表板和可视化效果可以根据技术人员和其他角色进行调整，从而能够近乎实时地评估状态和进度。维护团队可以快速发现资产所在位置及其需求，以及谁应该在何时处理该资产。
自动化：自动执行手动任务，例如订购零件、补充 MRO 库存、安排轮班、编译审计信息和其他管理职责，有助于节省时间、减少错误、提高工作效率，并让团队专注于维护（而不是管理）任务。
精简流程：所有相关方都可以查看和跟踪工单。可以在移动设备之间共享详细信息，以便与运营中心协调现场工作。可以优先考虑和优化材料和资源的分配及利用。
管理现场员工队伍：内外部现场员工的管理可能非常复杂而且成本不菲。借助 CMMS 和 EAM 的功能，可以统一并经济有效地部署内部团队与外部伙伴关系。最新的 EAM 解决方案在连接性、移动性、增强现实 (AR) 和区块链方面取得了进步，实现了现场运营转型。
预防性维护：CMMS 数据能够使维护运营从被动方法转变为主动方法，以便能够制定先进的资产维护策略。透过源于日常活动以及传感器、计量表和其他物联网仪表装置的数据，可以深入洞察流程和资产，赶在资产发生故障或性能不佳之前告知预防措施并触发警报。
一致性和知识转移：文档、维修手册和介质捕获维护程序可以存储在 CMMS 中，并与相应的资产关联。收集和维护这些知识能够打造出一致的程序和工艺。它还保留了要传授给新技术人员的知识，而不是让这方面的知识随着员工的离开而远去。
合规管理：合规性审计会对整个维护运营和资产密集型业务造成破坏性影响。利用 CMMS 数据，可根据审计要求生成响应和定制报告，从而大幅简化审计工作。
健康、安全和环境：根据合规性管理的要求，CMMS 和 EAM 会提供安全、健康和环境问题的集中报告。目标是降低风险，维护安全的操作环境。CMMS 和 EAM 可以展开调查，分析重复发生的事件或缺陷，实现事件和纠正措施可跟踪性，以及流程变更管理。
选择和实施有效的 CMMS 需要考虑功能和技术因素。在这种情况下，提供者和采用者可以互换使用术语 CMMS 和 EAM，这是可以接受的，因为它们的功能相互重叠。
IDC 的 IT 分析师表示，在功能方面主要应考虑的一点是，处理的数据量日益增多：“随着资产管理者可用的数据源数量（传感器、空间数据、视觉数据等）的不断增长，快速地管理、合并和分析这些数据池，将是 EAM 专业人员在未来五年内面临的一项巨大挑战。”
IDC 还指出，使人员配置和开发资源与资产管理保持一致是至关重要的：“在人员配置、培训和发展方面，该功能往往资源不足。这种资源不足会削弱员工的积极性，并在员工中产生适得其反的文化。”
最后，IDC 指出，实现 CMMS 和 EAM 功能的现代化十分重要，并且“一些组织还没有为关键的 EAM 功能抛弃旧系统和电子表格，例如维修订单管理、工作调度和更换/维修决策。”
CMMS 和 EAM 解决方案可通过多种方式来应对功能方面的挑战，但其中一种关键的技术方法就是将托管在云端的 CMMS 和 EAM 解决方案部署为软件即服务 (SaaS)。
据 IBM 称，“选择资产管理软件时，组织越来越倾向于软件即服务 (SaaS)，这是一种基于云的交付模式，其中软件由供应商集中托管并按需提供。”
SaaS 作为一种技术方法，解决了功能方面的一些主要问题：
使用 IBM Maximo Application Suite 来管理和维护高级资产，利用 AI 和分析功能优化性能，延长资产生命周期，减少运营停机时间和成本。
通过智能移动企业资产管理 (EAM) 为互联技术人员赋能，助其可随时随地管理任何资产。
把数据转化为切实可行的洞察，加强工作场所的安全。将合规性置于安全工作的核心，降低发现和消除隐患的难度。
1. CMMS 的角色 (PDF, 151 KB) （链接位于 ibm.com 外部）
3. CMMS 与 EAM 之间的实际差异（链接位于 ibm.com 外部）
4. MRO 库存合理化与优化 （链接位于 ibm.com 外部）