现在就需要智能资产管理战略的六个理由

围绕资产管理流程的数据呈爆炸式增长。这些数据非常宝贵，但只有经过适当分析后才能使用。如今，由于集成多个平台、设备和资产的复杂性，以及使用数据所需的缓慢、劳动密集型流程，超过三分之二的数据被束之高阁。其结果如何？运营效能低下与可靠性问题，最直观地体现为系统停机与产品缺陷。

这就是智能资产管理的用武之地。

智能资产管理 (IAM) 解决方案将数据和 AI 相结合，用于优化关键资产性能并自动化企业运营。

以下是您的公司如今需要智能资产管理的六个原因：

1. Orchestrate 和自动化

智能资产管理侧重于自动化运营流程。这将简化资产维护和管理，减少瓶颈和手动工作，同时延长正常运行时间、提高生产力并降低成本。

在建筑和空间管理领域，很多公司都在利用融合数据、IoT 和 AI 的集成式工作场所管理解决方案。这些解决方案可帮助组织设计安全、灵活的工作场所，提高员工参与度并提升运营效率。

2. 创造价值以壮大组织

智能资产管理有助于通过提高资产可用性和可靠性来增加收入。

例如，采矿公司利用自动驾驶车辆完成某些任务。可以对设备进行远程监控（有时是从地球另一端进行监控），以检查机油压力或温度是否合适，并保持资产正常运转。在地下矿井工作的机器人可以无间断运行，从而降低火灾、洪水、坍塌或有毒大气污染物等危险环境带来的安全风险。

3. 更具竞争力

智能资产管理让部署行业最佳实践（如更加可持续的运营）变得更轻松。

IAM 解决方案可以整合 AI、天气数据、气候风险分析和碳核算功能，这样，组织可花费更少的资源来整理这些复杂的数据，而将更多的时间用于分析数据以获取洞察并采取行动。

4. 连接到企业

智能资产管理意味着构建一个企业运营系统，来管理组织各层级的运营、财务和生产，从高级管理层到一线，再到供应链。

不断变化的经济和监管条件要求石油和天然气公司不断寻找更好的方法来监控、管理和维护资产，同时确保员工安全。

Kuwait Oil Company 需要一个资产管理解决方案，来将如此广泛的流程整合到一个框架下。通过部署 IBM® Maximo for Oil and Gas 解决方案，该公司不仅在石油开采和钻井作业中，更在包括海上作业与员工医院在内的全运营范围内提升了效率，进而实现了生产目标的优化。

5. 无需数据科学家即可搭建 AI 功能

智能资产管理将资产数据集成到无代码和低代码应用程序中，用于视觉检查、远程资产监控和预测性维护，消除了内容孤岛，从而在整个组织中提供可见性，且所有这些无需数据科学家即可完成。

去年，IBM 帮助丰田公司从周期性的被动维护转变为以可靠性为中心的主动维护。现在，该汽车公司可以随时检测异常并测量设备运行状况，且在故障发生前即可预测并修复故障。

了解 IBM 如何帮助丰田公司打造智慧工厂

 

6. 通过一体化解决方案实现简单性和可扩展性

智能资产管理等同于一个简单、安全的数据架构加上一个开放、可扩展的资产管理平台，助力您在任意云端、任意地点对任意数据采取行动。

开始充分利用您的运营。我们来帮助您利用 IBM MaximoIBM Environmental Intelligence SuiteTRIRIGA 打造智能资产管理解决方案。
