智能资产管理意味着构建一个企业运营系统，来管理组织各层级的运营、财务和生产，从高级管理层到一线，再到供应链。

不断变化的经济和监管条件要求石油和天然气公司不断寻找更好的方法来监控、管理和维护资产，同时确保员工安全。

Kuwait Oil Company 需要一个资产管理解决方案，来将如此广泛的流程整合到一个框架下。通过部署 IBM® Maximo for Oil and Gas 解决方案，该公司不仅在石油开采和钻井作业中，更在包括海上作业与员工医院在内的全运营范围内提升了效率，进而实现了生产目标的优化。