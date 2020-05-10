资产密集型行业最重要的决策之一是如何管理与维护其资产（即设备、建筑与机械）。这项决策会影响组织中的每个人——从操作员、工程师到最高管理层。关于如何最大化发挥组织内机器效能的理论众多，有些甚至可追溯至罗马战车时代。但具体解决方案需根据业务需求及资产使用方式的差异而有所不同。本文将深入探讨完整的资产管理体系，并指导如何为您的组织做出正确选择。
如今，维护工作已演变为艺术与科学的结合体。我们投入大量精力设计独特方法与技术，只为完成本应简单的事务。其主要目标是让机器保持接近全新的状态，直至其损坏无法修复或彻底淘汰。听起来并不太难，对吗？但由于方法与解决方案的格局日趋复杂，许多人因资产管理支柱看似分化成众多迥异领域而感到困惑。我们常听到 CMMS、EAM、APM 乃至 OMG 这类术语被频繁提及！至于 OMG，那通常是系统崩掉时才会喊出来的。
好消息是：资产管理的基础比以往更加坚实。维护、可靠性与财务管理领域的工作始终致力于帮助企业理解如何协同合作，从而实现资产价值最大化。让我们一同审视其演进历程，并探寻如何运用各类方案实现最优成效。
我们可以从资产管理体系的起点——计算机化维护管理系统 (CMMS) 着手。CMMS 已 存在数十年。其诞生源于管理维护活动中涉及调度、管理与报告等繁琐任务的需求。对各类组织而言，CMMS 解决方案是理想的起步选择。其核心价值在于为维护团队或现场服务团队提供自动化支持。他们协助管理工作流、资源配置与路线规划，提供操作维修指导，并生成用于报告和审计的记录档案。
CMMS 用户通常也会采用 EAM 平台，以满足组织更广泛的资产管理需求。EAM 系统能提供覆盖业务与运营层面的全景可视化支持。它堪称能源、制造、运输等资产密集型行业的命脉。EAM 解决方案整合资产全生命周期数据——从设计建造阶段，到工厂、设备及设施的运营、维护与更换阶段。其视野超越基础维护范畴，帮助组织管理围绕资产产生的衍生需求，例如安全管理、环境考量、库存控制、员工培训，以及所有依赖资产实现商业价值的组织所需的其他重要需求。
最后，资产密集型组织通常为其设备配置了庞大的资本预算。这些组织持续致力于加强资产与组织价值的关联，以提升资产回报率。他们通过资产绩效管理 (APM) 与资产投资规划 (AIP) 等解决方案，部署更强大的物联网 (IoT) 与人工智能 (AI) 分析能力。 此类解决方案运用资产健康状况与产出数据的实时数据，将生产车间与资产负债表紧密连接。它们通过持续建模当前运营、库存及生产产出所蕴含的价值与风险来实现这一目标。通过更有效地管理、预测和优化资产，运营部门能在企业财务成果中发挥更大作用。由于 APM 和 AIP 相关平台具有开放性，整合来自制造商、天气数据甚至设备维修记录等外部数据通常更为便捷。
驾驭资产管理全谱系可能颇具挑战。为业务选择适合的资产管理解决方案需考量企业规模、行业属性、资产类型、商业目标及投资预算等多重因素。
驾驭资产管理全谱系可能颇具挑战。为业务选择适合的资产管理解决方案需考量企业规模、行业属性、资产类型、商业目标及投资预算等多重因素。
