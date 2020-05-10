如今，维护工作已演变为艺术与科学的结合体。我们投入大量精力设计独特方法与技术，只为完成本应简单的事务。其主要目标是让机器保持接近全新的状态，直至其损坏无法修复或彻底淘汰。听起来并不太难，对吗？但由于方法与解决方案的格局日趋复杂，许多人因资产管理支柱看似分化成众多迥异领域而感到困惑。我们常听到 CMMS、EAM、APM 乃至 OMG 这类术语被频繁提及！至于 OMG，那通常是系统崩掉时才会喊出来的。

好消息是：资产管理的基础比以往更加坚实。维护、可靠性与财务管理领域的工作始终致力于帮助企业理解如何协同合作，从而实现资产价值最大化。让我们一同审视其演进历程，并探寻如何运用各类方案实现最优成效。