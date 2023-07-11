越来越多的案例表明，在运营中部署人工智能和物联网技术会导致推动工业部门发展的资产和活动得到持续优化。 从预防性维护的未来评估中发现，很明显，远程监控和分析建模的使用已切实减少了为执行预防性维护任务而分配的资源量。

从资产角度来说，在当前的人工智能和物联网解决方案助力下，收集和分析的数据范围越来越广泛， 这让制造商能够获得有价值数据，提高运营和产品的可靠性。 资产运营商可以真正了解他们部署到运营中的资产质量，推进全新资产生命周期战略，从运营中移除表现不佳的资产，最终减少停机时间以及降低成本。