在软件工程中，开发正在从严格的手动编码转向更灵活、由 AI 驱动的方式，而 Vibe 编码正处于这一变革的前沿。Vibe 编码是由著名计算机科学家 Andrej Karpathy 在 2025 年 2 月提出的，并强调了 AI 工具在软件开发中的重要性。

这一概念与人工智能 (AI) 技术的发展趋势相一致，尤其是大语言模型 (LLM)，如 ChatGPT、Claude 以及 OpenAI 的 Codex，它们帮助开发者保持创作状态并实现编码工作的自动化。

Vibe 编码是一种新的编程方式，用户可以用自然语言表达意图，AI 会将这些想法转换为可执行代码。Vibe 编码的目标是创建一个人工智能驱动的开发环境，在该环境中，AI 智能体可作为编码助手，实时提出建议、自动执行繁琐的流程，甚至生成标准的代码库结构。1