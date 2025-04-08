“Vibe 编码”是软件开发中一个新兴且定义较为宽泛的术语，指的是引导 AI 工具生成代码而不是手动编写代码的做法。
在软件工程中，开发正在从严格的手动编码转向更灵活、由 AI 驱动的方式，而 Vibe 编码正处于这一变革的前沿。Vibe 编码是由著名计算机科学家 Andrej Karpathy 在 2025 年 2 月提出的，并强调了 AI 工具在软件开发中的重要性。
这一概念与人工智能 (AI) 技术的发展趋势相一致，尤其是大语言模型 (LLM)，如 ChatGPT、Claude 以及 OpenAI 的 Codex，它们帮助开发者保持创作状态并实现编码工作的自动化。
Vibe 编码是一种新的编程方式，用户可以用自然语言表达意图，AI 会将这些想法转换为可执行代码。Vibe 编码的目标是创建一个人工智能驱动的开发环境，在该环境中，AI 智能体可作为编码助手，实时提出建议、自动执行繁琐的流程，甚至生成标准的代码库结构。1
通过优先进行实验，然后再优化结构和性能，vibe 编码采用了一种“先编码，后优化”的思维方式。这为开发者提供了机会，使他们能够先构建，再优化。此外，在敏捷框架中，vibe 编码符合快速原型设计、迭代开发和周期性反馈循环的原则。这使企业能够专注于这些原则，同时促进创新、本能式问题解决能力以及灵活的编码能力。然而，AI 只能生成代码，而真正的创造力、目标一致性以及跳出固有框架的思维仍然是人类独有的，因此人类的参与和监督非常重要，不能被取代。
要在实践中实现 vibe 编码，用户需要遵循以下步骤：
第 1 步. 选择任意 AI 编码助手平台：根据您的技术、性能或成本需求进行选择。例如，Replit 是一个将创意转化为应用代码的动态且多功能的平台。
第 2 步：定义需求：在此步骤中，用户将提供清晰的提示，描述他们打算开发的内容。提示越有效，输出结果就越好。
以下是一个示例提示：创建一个生动且交互式的视觉体验，能够对音乐、用户交互或实时数据做出反应。您的动画应包括流畅的过渡效果、色彩丰富且生动的视觉元素，并在体验中呈现引人入胜的动态流程。动画应具有自然感，并能够对音乐、用户互动或实时数据作出响应，同时营造沉浸式且引人入胜的体验。使用 JavaScript 或 React 完成此项目，并支持轻松自定义，以便为其他体验设置不同的氛围。
提示清晰明确，与上下文相关，并且目标明确。
第 3 步. 完善代码：根据之前列出的提示，将使用动画任务的构建结构生成一个基础且不完善的代码，可以将其视为一个起点。用户检查基本版本后，将确定改进范围。这是通过优化提示实现的。
第 4 步. 最终代码审查和部署：这是最后一步，根据完善后的提示对代码进行复审，以确保生成的功能性代码可用于最终部署。
Vibe 编码不仅仅是一个流行词，许多有编码经验的开发者以及没有任何编码技能的用户都在利用 vibe 编码来开发面向特定市场的应用。
许多初创公司，尤其是那些在 Y Combinator 孵化器环境中的初创公司，正在利用这项技术更快地开发和发布人工智能驱动的应用程序。2Replit、Cursor 和 Microsoft GitHub Copilot 是可用的热门工具，使用户能够尝试 AI 辅助编码。
Vibe 编码无疑是强大的，但它存在一些技术和现实世界的挑战。以下是一些主要挑战：
1. 技术复杂性：Vibe 编码可以应对基本的标准框架，但对于技术要求新颖或复杂的真实应用，vibe 编码会变得具有挑战性。3
2. 代码质量和性能问题：Vibe 编码有助于测试应用程序和创建原型，但仍需要优化和完善，以确保代码质量。Vibe 编码对于分布式应用程序来说并非理想选择，因为它需要结构化的架构和复杂的优化策略。
3. 调试挑战：由 AI 生成的代码难以调试，因为它具有动态性且缺乏架构结构。
4. 维护和更新：很多时候，如果软件应用程序不及时更新，它就会过时，这就是为什么它们需要定期维护和更新。如果代码结构维护不当，使用 AI 生成的代码构建的应用程序就会面临维护和更新挑战。这可能会导致开发人员在尝试保持更新和优化时难以理解底层逻辑。
5. 安全问题：这一局限性最为严重，因为它可能会导致若干风险和极端漏洞。由 AI 生成的代码常被排除在代码审查和安全检查之外，这导致其中潜藏的漏洞难以被发现，最终可能被恶意利用。
1. 快速原型设计：随着 vibe 编码在生态系统中持续发展，想法的形成方式将会发生改变。快速原型制作正逐渐成为团队将早期概念转化为可运行原型并进一步扩展的关键推动力。这种能力对于在市场中测试一个想法是否真正能够解决问题，或者策略是否需要彻底调整，具有重要价值。4
2.问题优先的方法：从使用僵化的编码风格构建代码，转向采用动态结构的方式，使快速创新成为可能，因为对开发者而言，解决问题这一行为本身比技术栈本身更重要。
3. 降低风险，最大化影响：Vibe 编码将使企业能够快速推出最简化可实施产品 (MVP)，以低廉的成本实验各种想法，并根据反馈进行采用和调整。这会降低沉没成本、扩大风险分散度，并且因为资源只投入到已经过验证的概念中，所以能够更轻松地实现方向调整。
4. 多模态切换：Vibe 编码正在演变为结合语音、视觉和文本编码的多模态编程，可以提高生产力。一些最吸引人的趋势包括语音驱动的编码、可视化编程界面、AI 赋能的代码生成以及混合式开发环境。这些趋势提高了编码的可用性、灵活性和直观性，重塑了软件开发的环境。
VibeOps 的发展是由传统软件开发日益增长的复杂性及其局限性推动的，但随着其能力逐渐显现，它有望越来越受到欢迎。VibeOps 的 AI 驱动自动化有助于降低成本，并使工程师能够专注于创新，但它也并非没有挑战。VibeOps 需要改进，并采取一种混合策略，让 AI 补充人类的知识，而不是完全取代人类。4
