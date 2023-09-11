图像分割是一个端到端图像分析过程，它将数字图像分成多个片段，并对每个区域中包含的信息进行分类。

三种图像分割任务（语义、实例和全景分割）为图像中的各个像素分配标签，以标记图像中不同对象和区域的特定边界和形状，并使用颜色、对比度、图像中的位置和其他属性等信息对它们进行分类。



语义分割按语义类标记图像中包含的每个像素，而实例分割和全景分割则用于不同的分类任务。

实例分割模型仅关注图像中包含的可以计算的语义类：人物、动物、树木、汽车或消防栓等实体和对象。它可以检测任何单个对象或实例，然后为每个对象或实例输出一个分割掩码和特定的标识符标签。

全景分割模型需要两种信息：它们执行语义分割并检测和分割各个对象实例，通过为每个像素分配语义标签和（在适当情况下）唯一实例标识符来提供更完整的图像分析。