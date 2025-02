实例分割的某些应用(例如检测制造装配线中的有缺陷物品)需要实时结果。单阶段模型是针对速度极为重要的用例而开发的。

像 Mask R-CNN 这样的两阶段模型非常准确,但其固有的顺序方法很难加速。像 YOLACT(You Only Look At CoefficienTs)这样的单次实例分割模型是建立在单阶段对象检测模型(例如 YOLO(You Only Look Once))的基础上的。

在 YOLACT 中,一个 FPN 创建高分辨率特征图,并将其输入两个并行分支:一个 FCN 分支提出 k 个潜在对象实例的“原型掩码”;与此同时,一个全连接层分支产生许多“锚框”,类似于区域建议,并预测 k“掩码系数”,每个原型掩码一个,代表提议对象与建议分割掩码一致的可能性。非最大抑制 (NMS) 用于过滤具有最高掩码系数的提议实例。