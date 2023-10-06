实例分割是图像分割这一更大领域的一个子集，与传统的对象检测算法相比，它能提供更详细、更复杂的输出结果。其他图像分割任务还包括 语义分割 ，即按照语义类别对图像中的每个像素进行分类，语义类别是指像素所代表的 “thing” 或 “stuff” 的类别；以及全景分割，即结合实例分割和语义分割的目标。

实例分割在许多行业都有各种各样的图像处理用例，从分析医学图像到检测卫星图像中感兴趣的对象，再到实现自动驾驶汽车的导航。