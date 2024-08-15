什么是参数高效微调 (PEFT)？

PEFT 的工作原理是冻结预训练语言模型的大多数参数和层，同时向最终层添加一些可训练参数（称为适配器），以完成预先确定的下游任务。

微调后的模型保留了在训练期间获得的所有学习成果，同时专注于各自的下游任务。许多 PEFT 方法通过梯度检查点来进一步提高效率，梯度检查点是一种节省内存的技术，有助于模型进行学习，而无需一次存储太多信息。