召回率量化了真正的数量 - 即实际正确的预测数。它也被称为灵敏度率或真阳性率 (TPR)。

这一指标在医疗保健领域至关重要，例如在诊断疾病或检测癌症时。高召回率的 ML 模型能够正确识别阳性病例，同时最大限度地减少假阴性（即实际阳性但误测为阴性的病例）