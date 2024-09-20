原始数据从不同来源复制或导出，这些来源可包括 SQL 与 NoSQL 数据库、Web 应用程序、API、云服务及电子表格等。提取的数据类型可能包括非结构化和结构化数据格式，例如 JSON、XML、关系数据库表等。

自动化数据提取工具能够识别并从此类异构源中提取数据，无需人工干预或定制代码。它们可定位并检索海量非结构化数据（如商业文档、电子邮件或网页）中的特定信息。部分提取工具甚至能够处理手写文本和低分辨率图像。