发布日期：2024 年 4 月 5 日
撰稿人：Tim Mucci、Cole Stryker
大数据分析是指对大量数据和复杂数据集（即大数据）进行系统处理和分析，以提取有价值的洞察分析。大数据分析可以从大量原始数据中发现趋势、模式和相关性，帮助分析人员做出基于数据的决策。这一过程使组织能够利用从各种来源（包括物联网 (IoT) 传感器、社交媒体、金融交易和智能设备）产生的指数级增长的数据，通过先进的分析技术获得可操作的情报。
在 21 世纪初，软件和硬件功能的进步使组织能够收集和处理大量非结构化数据。随着有用数据的爆炸式增长，开源社区开发了大数据框架来存储和处理这些数据。这些框架用于在计算机网络上分布式存储和处理大型数据集。与其他工具和库一起，大数据框架还可用于：
四种主要的数据分析方法 - 描述性、诊断性、预测性和规范性 - 用于发现组织数据中的见解和模式。这些方法有助于更深入地了解市场趋势、客户偏好和其他重要的业务指标。
IBM 荣膺 2024 年 Gartner® Magic Quadrant™ 增强数据质量解决方案的领导者称号。
结构化数据与非结构化数据
什么是数据管理？
以下维度强调了大数据分析中固有的核心挑战和机遇。
如今，社交媒体订阅源、IoT 设备、交易记录等数据生成的海量数据构成了重大挑战。传统的数据存储和处理解决方案通常不足以有效地处理这种规模。大数据技术和基于云的存储解决方案使组织能够经济高效地存储和管理这些庞大的数据集，从而保护宝贵的数据不因存储限制而被丢弃。
从实时社交媒体更新到高频股票交易记录，数据正在以前所未有的速度产生。数据流入组织的速度要求强大的处理能力，以便近乎实时地采集、处理和提供准确的分析。数据流处理框架和内存数据处理就是为了处理这些快速数据流并平衡供需关系而设计的。
数据的可靠性和准确性至关重要，因为基于不准确或不完整的数据做出的决策可能会导致负面结果。真实性是指数据的可信度，包括数据质量、噪音和异常检测问题。数据清理、验证和确认的技术和工具对于确保大数据的完整性至关重要，使组织能够根据可靠的信息做出更好的决策。
大数据分析旨在提取可操作的洞察力，从而提供有形的价值。这涉及将海量数据集转化为有意义的信息，这些信息可以为战略决策、发现新机会和推动创新提供信息。高级分析、机器学习和 AI 是释放大数据价值以及将原始数据转化为战略资产的关键。
数据专业人员、分析人员、科学家和统计学家可以在湖仓一体中准备和处理数据，湖仓一体兼具数据仓库的高性能与数据湖的出色灵活性，能够有效清理数据并确保数据质量。要将原始数据转化为有价值的洞察分析，需要经历几个关键阶段：
在分析的范畴下，可能有许多技术在发挥作用，包括数据挖掘（用于识别大型数据集中的模式和关系）、预测性分析（预测未来趋势和机会）以及深度学习（模仿人类的学习模式以发现更多抽象的想法）。
深度学习使用多层人工神经网络来模拟数据中的复杂模式。与传统的机器学习算法不同，深度学习通过图像、声音和文本进行学习，无需人工帮助。对于大数据分析来说，这种强大的功能意味着数据的数量和复杂性不是问题。
自然语言处理 (NLP) 模型让机器能够理解、解释和生成人类语言。在大数据分析中，NLP 模型可从组织内外生成的大量非结构化文本数据中提取宝贵洞察。
结构化数据
结构化数据是指高度组织化的信息，易于搜索，通常存储在关系数据库或电子表格中。它遵循严格的模式，这意味着每个数据元素都有明确的定义，并且可以在记录或文件内的固定字段中访问。结构化数据的示例包括：
结构化数据的主要优势在于，易于录入、搜索和分析，通常可使用诸如 SQL 之类的简单数据库来进行查询。但是，大数据的快速扩张意味着，结构化数据在可用总数据中所占的比例相对较小。
非结构化数据
非结构化数据缺乏预定义的数据模型，这使得其收集、处理和分析更加困难。它包含了当今生成的大部分数据，并包括以下格式：
非结构化数据的主要挑战是其复杂性和缺乏统一性，需要更复杂的索引、搜索和分析方法。NLP、机器学习和高级分析平台通常用于从非结构化数据中提取有意义的见解。
半结构化数据
半结构化数据介于结构化数据与非结构化数据之间。虽然半结构化数据不存在于关系数据库中，但它仍使用标签或其他标记来分离语义元素，并在数据内部强制应用记录和字段的层次结构。例如：
半结构化数据比结构化数据更灵活，但比非结构化数据更易于分析，可提供一种平衡，这在网络应用和数据集成任务中特别有用。
如果想要利用大量数据，企业可能会面临多个方面的挑战，包括确保数据质量和完整性、整合多个不同数据源、保护数据隐私和安全、寻找合适人才来分析和解释数据等。下面是企业在成功实施大数据分析后所能获得的若干好处：
实时情报
大数据分析的一个突出优势便是能够提供实时情报。企业可以分析从多个来源以各种格式生成的海量数据。如果能够获得实时洞察，企业将可以快速做出决策、即时适应市场变化、识别新机遇并及时采取行动。
做出更明智的决策
通过大数据分析，企业可以发现以前隐藏的趋势、模式和相关性。更深入的了解可为领导者和决策者提供有效制定战略所需的信息，从而增强供应链管理、电子商务、运营和整体战略方向方面的业务决策。
成本节省
大数据分析通过确定业务流程效率和优化来节省成本。组织可以通过分析大型数据集、简化操作和提高生产力来查明浪费的支出。此外，预测性分析可以预测未来趋势，使公司能够更有效地分配资源，避免代价高昂的失误。
提高客户参与度
了解客户的需求、行为和情绪对于成功参与至关重要，而大数据分析提供了实现这种了解的工具。公司通过分析客户数据，深入了解消费者的偏好，并定制营销策略。
优化风险管理战略
大数据分析通过提供实时识别、评估和应对威胁的工具，增强组织管理风险的能力。预测性分析可以在潜在危险发生之前预见危险，从而使公司能够制定先发制人的战略。
随着各行各业的组织寻求利用数据来推动决策、提高运营效率和增强客户体验，对大数据分析方面的熟练专业人员的需求激增。以下是一些利用大数据分析的重要职业道路：
数据科学家
数据科学家分析复杂的数字数据，帮助企业做出决策。他们利用数据科学培训和先进的分析技术，包括机器学习和预测建模，发掘数据中隐藏的洞察分析。
数据分析师
数据分析师将数据转化为信息，将信息转化为洞察力。他们使用统计方法从数据集中分析和提取有意义的趋势，通常是为了为业务策略和决策提供信息。
数据工程师
数据工程师负责准备、处理和管理大数据基础设施和工具。还在组织内开发、维护、测试和评估数据解决方案，经常处理大量数据集来协助分析项目。
机器学习工程师
机器学习工程师专注于设计和实施机器学习应用。他们开发复杂的算法，可以从数据中学习并进行预测。
商业智能分析师
商业智能 (BI) 分析师通过分析数据得出切实可行的洞察，帮助企业做出数据驱动的明智决策。他们通常使用 BI 工具将数据转换为易于理解的报告和可视化图表，以供业务利益相关者查看。
数据可视化专家
这些专家专注于数据的可视化表示。他们创建数据可视化，通过将数据置于可视化环境中来帮助最终用户了解数据的重要性。
数据构架师
数据构架师设计、创建、部署和管理组织的数据架构。他们定义不同数据实体和 IT 系统如何存储、使用、集成和管理数据。
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