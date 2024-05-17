传统 BI 工具（尤其是仪表板）的低采用率是一个多方面的问题，它既源于这些工具的固有局限性，也源于现代企业不断演变的需求。对这些挑战可能持续存在的原因及其对整个组织用户的影响的深入分析如下：

1. 复杂且缺乏可访问性

仪表板虽然非常适合显示整合的数据视图，但通常会呈现出陡峭的学习曲线。此复杂性使得非技术用户不太容易使用这些工具，而此类用户可能会觉得对于他们的需求而言，这些工具令人生畏或过于复杂。另外，传统仪表板的静态特性意味着它们无法在缺乏手动更新或重新设计的情况下快速适应数据或业务状况的变化。

2. 获得可操作洞察分析的范围有限

仪表板通常会提供高级数据摘要或快照，而这对于快速状态检查非常有用，但又往往不足以作为制定业务决策的依据。此类信息往往只能提供针对下一步行动的有限指导，从而缺乏得出可操作、可决策洞察分析所需的背景信息。此情况会让决策者感到缺乏支持，因为他们需要的不仅仅是数据，而是需要能直接指导行动的洞察分析。

3.“未确认的未知问题”

采用 BI 技术的一个重大障碍在于：不知道应提出哪些问题，或哪些数据可能相关。仪表板属于静态对象，因而需要用户考虑具体的查询或指标。如果不知道要寻找的内容，业务分析师可能会错过关键洞察分析，从而降低仪表板在探索性数据分析与实时决策方面的效果。