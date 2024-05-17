当今的组织机构既被数据赋予了权力，又被数据压得喘不过气来。这一悖论是现代商业战略/商业智能的核心所在：虽然可用数据量空前巨大，但要获得可操作的洞察分析，需要的不仅仅是获取数字。
通过数据驱动式决策来提高生产力、明智地使用资源和促进可持续发展的推动力比以往任何时候都更为强大。但是，商业智能 (BI) 工具的低采用率却构成了重大障碍。
Gartner 的数据显示，尽管在 87% 的受访组织中，使用分析与商业智能 (ABI) 的员工数量有所增加，但平均而言，仅有 29% 的员工会使用分析与商业智能 (ABI)。虽然 BI 的优势显而易见，但积极使用 ABI 工具的员工比例在过去 7 年中几乎没有增长。那么，为什么没有更多人使用 BI 工具？
传统 BI 工具（尤其是仪表板）的低采用率是一个多方面的问题，它既源于这些工具的固有局限性，也源于现代企业不断演变的需求。对这些挑战可能持续存在的原因及其对整个组织用户的影响的深入分析如下：
仪表板虽然非常适合显示整合的数据视图，但通常会呈现出陡峭的学习曲线。此复杂性使得非技术用户不太容易使用这些工具，而此类用户可能会觉得对于他们的需求而言，这些工具令人生畏或过于复杂。另外，传统仪表板的静态特性意味着它们无法在缺乏手动更新或重新设计的情况下快速适应数据或业务状况的变化。
仪表板通常会提供高级数据摘要或快照，而这对于快速状态检查非常有用，但又往往不足以作为制定业务决策的依据。此类信息往往只能提供针对下一步行动的有限指导，从而缺乏得出可操作、可决策洞察分析所需的背景信息。此情况会让决策者感到缺乏支持，因为他们需要的不仅仅是数据，而是需要能直接指导行动的洞察分析。
采用 BI 技术的一个重大障碍在于：不知道应提出哪些问题，或哪些数据可能相关。仪表板属于静态对象，因而需要用户考虑具体的查询或指标。如果不知道要寻找的内容，业务分析师可能会错过关键洞察分析，从而降低仪表板在探索性数据分析与实时决策方面的效果。
虽然传统仪表板为我们提供了很好的服务，但它们本身已无法满足我们的需求。BI 领域正在转向集成式的个性化工具，而这些工具需了解每个用户的需求。这不仅仅是能实现用户友好的问题；而是要让这些工具成为每个人日常决策过程中不可或缺的一部分，而不仅仅是那些具有技术专长的人员的工具。
生成式 AI 等新兴技术正在增强 BI 工具的能力，而这些工具曾经仅供数据专业人员使用。这些新工具适应性更强，可提供个性化 BI 体验，以及用户可信任、可立即采取行动且与上下文相关的洞察分析。
眼下，我们正在摆脱传统仪表板的这种一刀切方法，而转向更为动态、定制化的分析体验。此类工具旨在指导用户轻松完成从数据发现到可操作的决策的整个交付流程，从而增强他们根据洞察分析从容采取行动的能力。
展望未来，易用性和个性化将重新定义 BI 的发展轨迹。
新一代 BI 工具打破了以往只有数据科学家才能使用强大数据分析的壁垒。通过包括会话式界面在内的更简单界面，这些工具使得数据交互就像聊天一样简单。
通过将这些工具整合到日常工作流程中，高级数据分析就像查看电子邮件一样简单。此转变实现了数据访问的民主化，并让所有团队成员都能从数据中获得洞察分析，而无论其技术技能如何。
例如，某一销售经理想在会议前快速查看最新的绩效数据。他们无需浏览复杂的软件，而是询问 BI 工具：“我们上个月的总销售额是多少？”或问：“与去年同期相比，我们的表现如何？”
系统会在几秒钟内理解这些问题并提供准确的答案，就像进行对话一样。该易用性有助于确保每个团队成员（而不仅仅是数据专家）都能有效使用数据并迅速做出明智的决策。
个性化正在改变 BI 平台数据的呈现与交互方式。这意味着系统会从用户的使用方式中进行学习，以便根据个人喜好进行调整并满足用户业务的特定需求。
例如，仪表板可为营销经理和生产主管显示的最重要指标可能会有所不同。它不仅与此用户的角色有关，还与市场上出现的情况和历史数据有关。
这些系统中的警报也更为智能。系统不会通知用户所有变化，而是根据过往重要性关注最关键的变化。这些提醒甚至可在业务环境变化时进行调整，从而帮助确保用户无需自行查找即可获得最相关的信息。
通过深入了解用户及其业务环境，BI 工具可在恰当的时间提供恰到好处的洞察分析。因此，这些工具能非常有效、快速、自信地做出明智的决策。
虽然集成先进 BI 技术的优势显而易见，但组织常会遇到某些重大挑战，而这些挑战可能会阻碍其采用。了解这些挑战对于希望充分利用这些创新工具潜力的企业至关重要。
最大的障碍之一是克服组织内部根深蒂固的习惯和阻力。习惯传统数据分析方法的员工可能会对迁移到新系统持怀疑态度，并担心学习曲线或日常工作流可能会受到干扰。推广注重持续学习和技术适应的文化，是克服该阻力的关键。
将新的 BI 技术与现有的 IT 基础设施相整合可能既复杂又昂贵。组织必须确保新工具与现有系统兼容，而现有系统往往需要大量时间和技术专长。试图在多个平台上维护数据一致性和安全性时，复杂性便会上升。
生成式 AI 会根据现有数据集创建新内容。如果监控和管理不当，人工智能 (AI) 生成的输出有时会引发偏见或不准确之处。
随着在 BI 工具中越来越多地使用 AI 和机器学习，管理数据隐私和安全性变得更为复杂。组织必须帮助确保其数据治理策略足够强大，且足以处理新型数据交互并遵守 GDPR 等法规。为此，通常需要更新安全协议并持续监控数据访问和使用情况。
根据 Gartner 的说法，到 2025 年，增强型消费功能将首次推动 ABI 功能的采用率超过 50%，从而影响更多的业务流程和决策。
当我们站在 BI 新时代的边缘时，我们必须专注于采用新技术并明智地进行管理。通过培养持续学习与创新文化，组织可充分利用生成式 AI 和增强分析的潜力，做出更智能、更快速、更明智的决策。
了解发生了什么、为什么、可能会发生什么以及您能做些什么。凭借其清晰的分步式推理方式，Project Ripasso 可为每一位业务用户提供洞察分析，帮助其以思考的速度做出自信决策。
企业要想蓬勃发展，就必须利用数据建立客户忠诚度，实现业务流程自动化，并利用 AI 驱动的解决方案进行创新。
通过 IBM Consulting 发掘企业数据的价值，建立以洞察分析为导向的组织，实现业务优势。