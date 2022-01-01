为了在这个充满不确定性的时代蓬勃发展，公司必须利用数据来建立客户忠诚度、实现业务流程自动化并面向未来开拓创新。但是我们解决现有数据分析问题的能力已无法满足对大数据的需求，复制和粘贴方法只会让事情变得更糟。

大型和小型企业都需要采用新架构，即 Data Fabric，才能成为真正的数据驱动型企业，在 AI 的助力下达成其 KPI。借助 Data Fabric 方法，用户友好型商业智能平台可以在正确的时间将正确的人员连接到正确的数据集，以提高敏捷性、预测结果并交付个性化体验。