如何成功调整 AI、数据和分析战略

关联数据的插图

为了成功地将您的AI、数据和分析战略与业务战略保持一致，您需要正确的数据架构。

CDO 在帮助企业利用数据和技术实现数字化转型方面发挥着关键作用，但这需要数据和分析战略与整体业务战略之间协调一致。IBV 首席数据官最近的一项研究显示，在排名靠前的受访 CDO 中，有 63% 表示与业务战略保持一致，而其他受访 CDO 中这一比例为 48%。要将数据转化为有价值且可操作的洞察，您需要了解业务驱动因素，并将数据和分析战略与业务目标联系起来。

请考虑这样一个事实：受访的 CDO 平均将年收入的 2.32% 分配给数据管理和战略，有望将收入增长提高 1%。但是，排名靠前的 CDO 通过分配 2.27％ 就获得了相同的结果。虽然看起来差别不大，但这可能意味着能节省数百万美元，显著提高了投资回报率，并能获得更好的长期收益。

当数据战略与业务战略一致时，您可以利用数据投资来寻求新的价值来源，并在组织内推动创新，以符合组织的战略目标。事实上，近十分之九的精英集团首席数据官（其组织在数据上分配的收入比例更小，但能创造相同或更高的商业价值）都是以这种方式使用数据投资的。

 

将数据战略与业务战略协调一致，意味着要将并各部门现有的各种框架和指导方针整合起来，以获得每个人都认同的统一数据环境视图。为了利用业务用户、技术用户与整体业务成果之间的联系，当今的数据领导者需要采用 data fabric 等现代数据架构来简化其数据访问并促进自助数据消费。有四种关键方法可以利用数据架构为内部和外部合作伙伴创造机会，从而赋能整个数据环境的团队。

 

1. 通过完善的数据治理创建可操作的数据基础，帮助确保整个数据环境中的数据隐私和安全。

当被问及其数据架构最重要的特征时，大多数 CDO 将安全性排在了其他方面之上。强大的数据基础包括制定数据治理政策，以指导组织的数据质量、隐私和安全实践，这些实践可以通过数据架构得到加强。然而，不到三分之二的 CDO 受访者表示他们正在尽最大努力保护数据安全。导致他们对当前保护和安全流程缺乏信心的挑战包括：是否完全符合数据法规和标准，确保运营数据（管理、财务、供应链、库存和人员）受到保护和保障，以及客户数据的安全。

这种 Data Fabric 架构的治理基础能够明确存在哪些数据、谁有权访问哪些数据集，以及规模化合规性如何使用增强数据目录在整个数据环境中实现更好的数据质量和沿袭。

还提供自动化元数据生成功能和一个治理层，治理层可确保数据质量、数据隐私和安全标准得到维护。通过针对任何云上的数据、分析和 AI 项目提升可视性并进行数据脱敏，确保符合法规和审计需求。

浏览《面向数据领导者的数据治理》电子书了解更多信息。

2. 采用以人为本、以负责任、透明、可解释为原则的 AI 方法，简化工作流和决策过程。

CDO 在建立数据基础方面发挥着关键作用，而数据基础有助于创建 AI 解决方案，从而推动制定更明智的决策，同时降低风险。AI 算法和模型需要可靠运行才能获得实际效果和创造价值，但同时也需要对洞察分析进行可视化和问责。最终用户需要了解用于处理数据、定义应用 AI 和算法的伦理框架的标准，以及参与确保结果正确并避免无意识偏见的多元化团队。否则，用于打造数据驱动型组织（例如数据素养）的技术和组织变革管理投资就会浪费。

Data Fabric 架构可提供由明确流程支持的技术基础，无论您处于 AI 应用的哪个阶段，都能在整个端到端 AI 生命周期中对 AI 模型进行基准测试和评估。

在强大的跨职能团队的指导下，这种技术、人员和流程的结合使团队能够从一开始就积极主动地将治理融入到他们的 AI 计划中。这种方法还能降低风险，同时增强团队遵守伦理原则和政府法规的能力。

阅读《面向数据领导者的人工智能治理》电子书了解更多信息。

3. 通过自动化简化模型构建和部署。

如果没有用于构建优秀 AI 模型的数据科学，AI 就不可能存在，但只有 33% 的受访 CDO 指出可解释的全面输出是其数据架构的重要特征。数据科学需要现代数据架构，比如像 data fabric 这样可以在混合多云环境中编排各种来源的不同数据的架构。这样可实现更高效的工作方式，例如 MLOps 利用 AI 功能来简化并自动执行模型构建等工作流。

浏览《数据领导者的数据科学和 MLOps》电子书了解更多信息。

4. 连接整个 IT 环境中的数据，无论数据位于何处。

如果没有互联的数据集，您的组织就会被分散且复杂的数据所困扰，这些数据无法为其用户提供清晰的信息。因此，几乎不可能创建出有意义的数据产品来为组织提供业务价值并加快收入增长。

data fabric 架构提供了完善的多云数据集成战略，并通过将数据传递到需要的地方实现数据访问民主化，从而使您不再一路局限于特定的供应商。该架构还可以实时同步数据，不会中断任务关键数据。

其成果如何？您的业务和技术数据用户可以访问自助数据，这些数据能够全面、清晰地呈现数据环境。因此，您可以准确定位您所拥有的数据，确定将这些数据用于哪些方面能够创造最大的商业价值。

浏览《Data integration for data leaders》电子书了解更多信息。

发挥 data fabric 架构的力量

前 8% 的受访 CDO 的行为表明，其实问题从来都不在于数据，而是在于从整合数据中获得的洞察分析所带来的业务转型价值。CDO 对于推动转型至关重要，但这需要具备数据管理和数据治理的基本基础。

数据织结构架构最终提供了数据的互联性，以及实现真正业务创新所需的与治理，尤其是在银行这样受到严格监管的行业。这能为组织创造价值，并与业务目标紧密相关，尤其是在与周密的数据战略相结合时。

 

作者

Kip Yego

Program Director

Product Marketing
