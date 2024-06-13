什么是数据管道 (Data pipeline) ？

数据管道 (Data pipeline) 方法从多种数据源采集原始数据，然后将其存储至数据存储库（如数据湖或数据仓库）进行分析。 数据在流入数据存储库之前，通常会经过一些数据处理。 这包括数据转换，例如过滤、屏蔽和汇总，可确保实现适当的数据集成和标准化。 如果形成数据集的目的是建立相关数据库，那么数据转换尤其重要。 这种类型的数据存储库具有定义的架构，需要对齐（即匹配数据列和类型），以使用新数据来更新现有数据。

顾名思义，数据管道 (Data pipeline) 是数据科学项目或商业智能仪表板的"管道"。 我们可以从各种地方获取数据，如 API、SQL、NoSQL数据库和文件等，但遗憾的是，我们通常无法立即使用这些数据。 数据准备任务通常由数据科学家或数据工程师完成，他们负责整理数据以满足业务用例的需求。 数据管道 (Data pipeline) 所需的数据处理类型通常通过结合探索性数据分析和定义的业务需求来确定。 对数据进行适当的过滤、合并和汇总后，就可以存储和显示数据以供使用。 组织有序的数据管道 (Data pipeline) 为一系列数据项目提供了基础；可能包括探索性数据分析、数据可视化和机器学习任务。