现代数据平台的第一个基础层是存储和处理。

现代数据存储系统专注于有效地使用数据，包括数据存储位置和处理方式。尽管数据湖仓一体和数据网格越来越受欢迎，但两种最流行的存储格式是数据仓库和数据湖。



数据仓库



数据仓库是为管理结构化数据而设计的，其用例清晰明确。



数据仓库的使用可以追溯到 20 世纪 90 年代，当时数据库用于存储数据。这些数据仓库位于本地，存储容量非常有限。



2013 年左右，数据仓库开始转向云端，可扩展性突然成为可能。基于云的数据仓库仍然是首选的数据存储系统，因为它们优化了计算能力和处理速度。



要使数据仓库正常运行，必须收集、重新格式化、清理数据并将其上传到仓库。任何无法重新格式化的数据都可能丢失。



数据湖



2008 年 1 月，Yahoo 向 Apache 软件基金会发布了 Hadoop（基于 NoSQL）作为开源项目。数据湖最初构建在 Hadoop 上，具有可扩展性并且专为本地部署使用而设计。遗憾的是，Hadoop 生态系统极其复杂且难以使用。数据湖在 2015 年左右开始转向云端，使其成本大幅降低、对用户更友好。



数据湖最初的设计目的是收集原始的非结构化数据，而不强制要求模式（格式），以便研究人员可以从广泛的数据中获得更多洞察。由于解析陈旧、不准确或无用的信息时出现问题，数据湖可能会变成效率低下的“数据沼泽”。



典型的数据湖架构可能将数据存储在对象存储（例如 AWS 的 Amazon S3）上，并结合 Spark 等工具来处理数据。



湖仓一体



湖仓一体将数据湖的灵活性、成本效益和扩展能力与数据仓库的 ACID（原子性、一致性、隔离性和持久性）事务和数据管理功能相结合。（ACID 是定义事务的 4 个关键属性的首字母缩写词：原子性 (Atomicity)、一致性 (Consistency)、隔离性 (Isolation) 和持久性 (Durability)。）

湖仓一体支持 BI 和机器学习，而湖仓一体的一个关键优势是它使用元数据层。湖仓一体还使用新的查询引擎，专为高性能 SQL 搜索而设计。



数据网格



与数据仓库、数据湖和湖仓一体不同，数据网格分散管理数据所有权。通过这种架构模型，特定域（例如合作伙伴或部门）不拥有其数据，而是与其他域自由共享数据。这意味着数据网格系统内的所有数据都应保持统一的格式。



数据网格系统对于支持多个数据域的企业非常有用。在数据网格设计中，有一个数据治理层和一个可观测性层，以及一个通用的互操作性层。



数据网格对于快速扩张并需要可扩展性来存储数据的组织非常有用。

