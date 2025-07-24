元数据即“描述数据的数据”。 它独立于数据内容本身的信息——如创建者、生成日期、文件大小等。元数据极大优化数据检索、组织与使用效率。

元数据的经典范例即图书馆的卡片目录或在线目录。其中，每张卡片/条目包含书籍的标题、作者、主题、出版日期、版本、馆藏位置及摘要。

这些信息帮助读者快速判断： 内容是否过时？是否包含所需信息？作者是否值得信赖？我喜欢其作品吗？同理，元数据赋能企业用户高效发现与评估数据资产。

不同类型的元数据具有不同的功能。数据目录通常涵盖多种类型的元数据，包括：