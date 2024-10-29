安全

为什么保护敏感数据如此重要

办公室里，一名男子拿着智能手机，屏幕上显示着数据安全信息。

虚拟医疗服务提供方 Confidant Health 的数据泄露事件赤裸裸地揭示了个人身份信息 (PII) 与敏感数据之间的巨大差异。

事件起因是安全研究员 Jeremiah Fewler 发现了一个未受保护的数据库，里面装有 5.3 TB 与 Confidant Health 相关的暴露数据。该公司在康涅狄格州、佛罗里达州、德克萨斯州等地区提供戒瘾康复援助及心理健康治疗服务。

WIRED 首次披露，此次泄露事件不仅涉及患者姓名、地址等个人身份信息更包含治疗过程录音录像、详细的精神科接诊记录及完整病史等敏感信息。

新闻报道揭露了部分信息的严重性：“一份长达七页的精神科接诊档案……详细记录了酗酒及其他物质滥用问题，包括患者自述曾在祖父母去世前拿走了……祖父母临终关怀用品中的麻醉药物。”“在另一份文件中，一位母亲描述了丈夫与儿子之间‘充满争议’的关系，包括儿子在服用兴奋剂期间曾指责她的丈夫实施性虐待。”

IBM《2024 年数据泄露成本报告》指出，46% 的数据泄露事件涉及客户个人身份信息。该报告还指出，知识产权 (IP) 数据的单条记录成本大幅上升，从 156 美元跃升至 173 美元。

但 Confidant Health 事件的泄露程度显著加剧了对受影响者造成的潜在危害，其风险远超单纯的个人身份信息泄露事件。

敏感数据泄露的独特威胁

网络攻击者和不法分子之所以觊觎敏感数据（包括医疗数据），是因为这类数据可以用于实施社会工程攻击、定向敲诈勒索，甚至出售给不择手段的竞争对手或敌对势力。信息的敏感性恰恰使其具有恶意利用价值。

需要明确的是，医疗细节等敏感数据的泄露不仅威胁目标个人，更危及其雇主。这些数据可能被用来胁迫员工提供密码及其他信息，进而入侵员工所在公司。

潜在的攻击途径包括：

  • 定向网络钓鱼：利用治疗过程中获取的信息编造极具欺骗性的网络钓鱼邮件。
  • 敲诈勒索：威胁曝光敏感信息以索要赎金。
  • 企业间谍活动：利用关键员工在治疗过程中暴露的个人弱点。
  • 身份盗用：将敏感数据与个人身份信息结合使用，以实施更具欺骗性的身份骗局。
如何保护数据

最近发生的这一数据泄露事件警示我们：强有力的数据保护措施至关重要，尤其是在医疗保健领域。保护措施的全面性与持续警惕性是关键。

保护医疗保健等领域的敏感信息需要采取全面的方法。

身份验证

实施强有力的访问控制和身份验证至关重要。这包括为所有用户账户部署多重身份验证功能，建立基于角色的访问控制机制，根据岗位职能限制数据访问权限。（应定期对用户权限进行审计和审查，以确保访问管理得当。）

加密

加密在保护敏感数据方面起着至关重要的作用。所有通信和数据传输必须采用端到端加密技术，对静态数据和传输中的数据进行加密。移动设备和笔记本电脑应实施设备加密，以防丢失或被盗时数据泄露。

网络安全

网络安全是数据保护的另一关键环节。部署下一代防火墙和入侵检测/防御系统有助于抵御外部威胁。网络分段可隔离敏感数据，而虚拟专用网络可提供安全的远程访问通道。

防止数据丢失

数据保护措施应包括实施数据丢失防护解决方案来监测和控制数据移动。数据屏蔽与令牌化技术可用于保护敏感信息，定期备份配合经过测试的恢复流程可确保安全事件发生时的数据可用性。

端点安全

端点安全对防范恶意软件等威胁非常重要。保持防病毒和反恶意软件程序及时更新，实施端点检测和响应解决方案，并对公司自有设备进行移动设备管理

数据保护政策

从组织的角度来看，制定和执行全面的数据保护政策至关重要。这包括实施正式的事件响应计划，制定明确的数据保留与处置程序。定期开展全员安全意识培训，并对处理敏感数据的员工进行专项培训，在整个组织内培养安全意识文化。

风险管理

风险管理是一个持续过程，需要定期进行风险评估和漏洞扫描。应实施正式的风险管理计划，对所有系统和软件进行定期更新与补丁修复。

第三方风险

管理第三方风险同样重要。这需要实施严格的供应商风险管理程序，确保所有第三方合同均设有数据保护条款，并审核第三方访问权限和数据处理实践。

合规性

合规与审计是稳健安全计划的关键组成部分。组织必须确保遵守相关医疗法规（例如 HIPAA），定期开展内外部安全审计，并详细记录所有数据访问及系统活动日志。

数据治理

数据治理是有效保护数据的关键环节。这包括实施正式的数据分类系统，明确数据所有权与管理职责，并定期清点和绘制所有敏感数据的分布图。

事件响应

事件响应和恢复能力对减轻安全漏洞影响至关重要。组织应制定并定期测试事件响应计划，专门组建事件响应团队，并部署自动化威胁检测与响应功能。

物理安全

物理安全措施也不容忽视。保障数据中心和敏感区域的物理访问安全、实施适当的物理介质处置程序、在关键区域部署监控与门禁系统，这些都是全面安全战略的重要组成部分。

确保敏感数据安全

通过实施这些措施，组织可以显著增强数据保护能力。但必须谨记，网络安全是一个持续过程，需要时刻保持警惕。在不断演变的网络威胁环境中，定期评估和改进安全计划对维持敏感信息的强力保护至关重要。

我们身处日益数字化的环境中，而这一事件更表明我们亟需转变对敏感数据的认知与保护方式。仅关注个人身份信息的保护已远远不够。组织必须采取整体综合方法，充分认识到敏感个人信息的独特价值和脆弱性。