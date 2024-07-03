72% 绩效最佳的 CEO 一致认为，竞争优势取决于谁拥有最先进的生成式 AI。然而，为了充分利用人工智能 (AI)，组织必须首先建立其信息架构，实现数据可访问性和可用性。基本的数据管理挑战包括数据量以及跨多个位置和云供应商的数据孤岛。新的数据类型和多种格式（例如文档、图像和视频）也带来了挑战。此外，复杂且不一致的数据集会限制组织利用数据推行 AI 技术的能力。

为应对这些挑战，制定有效的数据管理战略已成为组织解决大数据难题的首要任务。灵活的现代数据管理系统可与组织内现有的技术相集成，以便数据科学家、AI 和机器学习 (ML) 工程师以及组织的业务用户能够获取高质量的可用数据。

完整的数据管理战略考虑各种因素，包括如何：