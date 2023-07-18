数据生命周期由覆盖其有用生命周期的一系列阶段构成。 每个阶段都由一组策略管理，目的是在生命周期的每个阶段最大程度发挥数据的价值。 随着进入企业工作流的数据量不断增长，DLM 也变得越来越重要。

第 1 阶段：数据创建

新的数据生命周期始于数据收集，但数据来源实在太丰富了。 数据可以来自 web 和移动应用、物联网 (IoT) 设备、表单、调研等。 虽然数据可能是通过各种不同的方式生成的，但并非所有可用数据对于企业的成功都是必不可少的。 因此，必须始终根据数据质量及其与贵企业的相关性，评估是否需要整合新数据。

第 2 阶段：数据存储

数据所采用的结构也可能各不相同，这会对企业使用的数据存储类型产生影响。 结构化数据一般使用关系型数据库，而非结构化数据通常使用 NoSQL（即非关系型）数据库。 确定适用于数据集的存储类型后，就可以评估基础架构是否存在任何安全漏洞，以及是否可对数据进行各种不同类型的处理，例如数据加密和数据转换，以保护企业免受恶意行为实施者的威胁。 这种类型的数据整理还可确保敏感数据遵守隐私和政府政策的要求（例如 GDPR），帮助企业避免因违反此类法规而导致的代价高昂的罚款。

数据保护的另一个方面主要聚焦于数据冗余。 任何所存储数据的副本都作为备份，以防出现数据删除或数据损坏等情况，防止对数据的意外更改以及包括恶意软件攻击在内的蓄意破坏。

第 3 阶段：数据共享与使用



在此阶段，数据可供业务用户使用。 DLM 支持组织定义数据的使用者以及数据的用途。 数据可用后，就可以用于进行一系列分析，包括基本的探索性数据分析、数据可视化以及更高级的数据挖掘和机器学习方法。 所有这些方法都在业务决策以及与各利益相关方的沟通中发挥重要作用。



此外，数据使用并不一定限于使用内部。 例如，外部服务提供商可出于营销分析和广告等目的使用数据。 内部使用包括日常业务流程和工作流程，例如仪表板和演示等。



第 4 阶段：数据归档



经过一段时间后，数据对于日常运维不再有用。 但是，必须保留不经常访问的组织数据的副本，以用于满足可能的诉讼和调查要求。 如果需要，可将归档的数据恢复到活动的生产环境中。



组织的 DLM 战略应明确定义何时归档数据、归档到何处以及归档多长时间。 在这个阶段，数据经历归档过程以确保冗余。



第 5 阶段：数据删除



在生命周期的这个最终阶段，数据被从记录中清除并安全销毁。 企业将删除不再需要的数据，以便为活跃的数据腾出更多存储空间。 在此阶段，当数据超过要求的保留期或不再对组织具有有意义的用途时，将被从归档中删除。

