第 2 辑 为您的用例选择适合的 AI 模型 对于 AI 模型而言，越大并不一定越好。了解如何找到适合您业务需求的模型。然后获取指南手册，以帮助您采取行动。 转至视频集页

第 2 辑 为什么说基础模型是 AI 的范式转变 了解可重复使用的新一类 AI 模型，这些模型可以解锁新收益、降低成本并提高工作效率。使用我们的指南深入了解。 转至视频集页