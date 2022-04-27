增强数据管理：数据织网与数据网格

据 Forrester 称，“数据网格是一种去中心化的社会技术方法，用于在复杂且大规模的环境中（无论是组织内部还是跨组织）共享、访问和管理分析数据。”[2]

数据网格架构是一种按业务领域或职能划分数据源，并明确数据所有者的方法。随着数据所有权的去中心化，数据所有者可以为其各自的领域创建数据产品，这意味着数据消费者（包括数据科学家和业务用户）可以将这些数据产品组合用于数据分析和数据科学。

数据网格方法的价值在于，与依赖数据工程师在下游清理和整合数据产品相比，它将数据产品的创建工作转移给了最了解业务领域的上游主题专家。

此外，数据网格通过启用发布-订阅模型和利用 API，加速了数据产品的重用，这使得数据消费者更容易获取他们所需的数据产品，包括可靠的更新。