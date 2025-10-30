AI 驱动的法律智能体可加速决策、减少手动工作并提高合规性
法律行业所面临的压力与日俱增，既需要紧跟业务拓展的步伐，又要管理不断增长的合同量，并应对日益复杂的法规。在许多组织中，小型内部法务团队需要审核数千份文档，而每份文档都需要精准且及时的分析。
IBM 业务合作伙伴 Dynamiq 将这一日益严峻的挑战视为机遇。该公司的客户需要一项解决方案来处理海量非结构化数据，并快速提取关键洞察分析。其面临的挑战不仅是基本的自动化，还要制定更快速、更明智的决策，同时减少对高成本外部控制的依赖。
从 1.5 小时缩短至 45 分钟
从 2 天缩短至 60 分钟
从 20 分钟缩短至 2 分钟
Dynamiq 选择 IBM 的高级 AI 堆栈——包括 IBM watsonx.data 湖仓一体、IBM® Granite 基础模型和 IBM watsonx Orchestrate 平台，为其解决方案提供支持。该公司通过 IBM® watsonx 平台构建了一个由 AI 驱动的法律智能体，将混乱无序的文档转变为战略知识库。
从本质上讲，watsonx.data 可作为统一平台，用于采集、整理和检索数千份合同、合规报告和监管文件。
为了优化性能和成本，Dynamiq 已实施多模型战略，以便根据任务需求选择模型。Granite 小语言模型负责处理模板匹配和排版等日常合规任务。
该解决方案的模块化架构（包括 API 以及与 IBM watsonx Orchestrate 的预构建整合点）可引导法律洞察分析流入 CRM 和人力资源平台等业务系统。Dynamiq 成功借助 IBM 安全可靠且可扩展的 AI 产品，为法律专业人士量身定制解决方案。
Dynamiq 的 AI 智能体可支持团队更快获取关键知识、减少重复性任务并制定更明智的战略决策，从而实现法务运营转型。
该 AI 工具的主要功能包括：
如今，法务团队可以快速识别相关信息，标记可能引发监管问题的语言，并检测其与内部政策的偏差。AI 可综合洞察分析不同文档，从而快速准确地响应法律咨询。
AI 智能体还可以自动执行工作流，递送文件以供审批，并升级复杂案例以进行人工审核。这一变化促使法务部门从被动响应转为主动规划，在助力实现业务增长的同时，提高准确性和合规性。
Dynamiq 是 IBM 业务合作伙伴，这个企业平台致力于帮助组织快速构建、部署和管理自定义 AI 智能体和工作流。该平台的低代码可视化智能体构建器可支持团队安全利用其数据，同时降低成本并加速实现价值。
