Dynamiq 选择 IBM 的高级 AI 堆栈——包括 IBM watsonx.data 湖仓一体、IBM® Granite 基础模型和 IBM watsonx Orchestrate 平台，为其解决方案提供支持。该公司通过 IBM® watsonx 平台构建了一个由 AI 驱动的法律智能体，将混乱无序的文档转变为战略知识库。

从本质上讲，watsonx.data 可作为统一平台，用于采集、整理和检索数千份合同、合规报告和监管文件。

为了优化性能和成本，Dynamiq 已实施多模型战略，以便根据任务需求选择模型。Granite 小语言模型负责处理模板匹配和排版等日常合规任务。

该解决方案的模块化架构（包括 API 以及与 IBM watsonx Orchestrate 的预构建整合点）可引导法律洞察分析流入 CRM 和人力资源平台等业务系统。Dynamiq 成功借助 IBM 安全可靠且可扩展的 AI 产品，为法律专业人士量身定制解决方案。

