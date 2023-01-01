您的员工需要做出数据驱动的决策，但数据往往分散在多个孤岛中。通过深入了解组织的需求和用例，可以设计一个数据架构，为团队提供支持，并在整个生态系统中发挥作用。

有哪些最常见的数据用例和挑战？数据整合、数据治理、数据可观测性、数据目录、数据编排和 Master Data Management。详细了解每项用例和挑战，以及现代数据架构（例如 Data Fabric）如何帮助塑造和统一数据驱动型企业。