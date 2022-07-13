基于上面的简单定义，元数据是描述数据资产或提供有关资产信息的数据，这些信息使数据资产更容易定位、评估和理解。

例如，图书馆的卡片目录或在线目录便是经典或最常用的元数据。 在这里面，每一张卡片或列表中都包含关于某本书或出版物的信息（如书名、作者、主题、出版日期、版本、图书馆内的位置以及摘要或概要)，以便读者更容易找到和评估该出版物。 示例： 它是新的还是过时的？ 这里面是否有我想要寻找的信息？ 作者是不是我所信赖的人？或者，我是不是喜欢他/她的作品？

元数据有许多种类，但数据目录中主要包含三类： 技术元数据、过程元数据 和 业务元数据。

技术元数据



技术元数据 （又称 结构元数据）通过描述数据对象的结构(如表、列、行、索引和连接)来描述如何组织数据并向用户显示数据。 技术元数据告诉数据专业人员他们将需要如何处理数据 — 例如，他们是否可以按原样处理数据，或者他们是否需要将其转换为分析或集成。

过程元数据



过程元数据 （又称 管理元数据) 描述数据资产创建的环境以及何时、如何以及由谁访问、使用、更新或更改数据资产。 它还应该描述谁拥有访问和使用数据的权限。

过程元数据提供了有关资产历史 世系的信息，这可以帮助分析人员确定资产对于手头的任务是否足够有用、是否来自可靠的来源、以及是否由值得信任的个人负责更新等等。 过程元数据还可以用于故障排除查询。 越来越多的过程元数据被用于挖掘软件用户或客户的信息，例如他们正在使用什么软件以及他们正在体验的服务级别等。

业务元数据



业务元数据 （有时称为 外部元数据）描述数据资产的业务方面 — 它对组织的业务价值、它对特定目的或各种目的的适用性、以及关于法规遵从性的信息等等。 业务元数据使数据专业人员和业务部门用户可以对数据资产使用相同的语言。

至少，数据目录应该能够简化与贵组织中任何数据资产相关的所有现有元数据的发现（获取）和组织工作。 它还应该提供一些工具，使数据专家能够使用标记、关联、评级、注释、以及任何其他的信息和上下文来帮助管理和丰富元数据，帮助用户更快地找到数据并自信地使用数据。