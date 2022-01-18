与数据仓库不同，数据湖 (Data Lake) 既可以存储结构化数据，也可以存储非结构化数据，而且不需要定义的模式来存储数据，这种特性被称为 “读取模式”。这种灵活的存储要求对数据科学家、数据工程师和开发人员特别有用，使他们能够访问数据，进行数据发现练习和机器学习项目。

451 Research 近期发布的《企业之声》（链接位于 ibm.com 站外）报告指出，约“四分之三 (71%) 的企业目前正在使用或试用数据湖环境，或计划在未来 12 个月内这样做，53% 的受访者已经在部署或 POC 中。”本报告中的受访者强调，业务敏捷性是其部署的主要优点，这些优势可能各不相同。他们还发现，数据湖通常托管在云端，或通过组织的数据中心“本地部署”托管。



虽然采用者发现了数据湖的价值，但有些数据湖可能会沦为数据沼泽或数据洼地。数据沼泽是数据湖管理不善的结果，也就是说，数据湖缺乏适当的数据质量和数据治理实践，无法提供有洞察力的学习成果。如果没有妥善的监督，这些存储库中的数据将变得毫无用处。另一方面，数据洼地与数据沼泽类似，几乎不提供业务价值，但在这些情况下，数据问题的来源并不明确。同样，数据治理和数据科学团队的参与也有助于防范这些陷阱。