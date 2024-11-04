许多数据平台的第一层是数据存储层。使用的数据存储类型取决于组织的需求，可以包括本地存储和云存储。常见的数据存储包括：

数据仓库

数据仓库（或企业数据仓库 (EDW)）将来自不同来源的数据聚合到一个集中、一致的数据存储中，以支持数据分析、数据挖掘、AI 和机器学习。数据仓库最常用于管理具有明确定义的分析用例的结构化数据。

数据湖

数据湖是一种低成本的存储环境，通常可存储 PB 级的原始数据。数据湖可以存储各种格式的结构化和非结构化数据，这样，研究人员将能够更轻松地处理各种数据。

数据湖通常最初建立在 Hadoop 生态系统中，这是一个基于 NoSQL 的开源项目。2015 年左右开始，许多数据湖开始转向云。现在，典型的数据湖架构会将数据存储在 Object Storage 平台上，例如 Amazon Web Services (AWS) 的 Amazon S3，并使用 Spark 等工具来处理数据。

湖仓一体

湖仓一体将数据仓库和数据湖的功能合并到单一的数据管理解决方案中。

虽然数据仓库比数据湖提供更好的性能，但它们通常更昂贵并且扩展能力有限。数据湖优化了存储成本，但缺乏可执行有用分析的结构。

湖仓一体旨在利用 Cloud Object Storage 来解决这些挑战，以存储更广泛的数据类型，即结构化数据、非结构化数据和半结构化数据。湖仓一体架构将这种存储方式与支持高级分析工作的工具相结合，例如商业智能和机器学习。