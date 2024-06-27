数据摄取是从各种来源获取原始数据并将其准备进行分析的过程。这个多步骤管道可确保数据的可访问性、准确性、一致性和可用性，以为商业智能提供支持。它对于支持基于 SQL 的分析和其他处理工作负载至关重要。

数据发现：识别整个组织可用数据的探索阶段。了解数据态势、结构、质量及其潜在用途，为成功摄取数据奠定了基础。

数据采集：一旦确定数据来源，数据采集就涉及到数据的收集。这可能包括从许多来源检索数据，即从结构化数据库和应用程序编程接口 (API) 到电子表格或纸质文档等非结构化格式。其复杂性在于处理多种数据格式、可能的大量数据，并在整个采集过程中确保数据的完整性。

数据验证：获取数据后，验证可确保其准确性和一致性。检查数据是否存在错误、不一致和缺失值。通过数据类型验证、范围验证和唯一性验证等多种检查，数据被清理并变得可靠，为后续处理做好准备。

数据转换：在这一阶段，经验证的数据被转换为适合分析的格式。这可能涉及规范化（去除冗余）、聚合（汇总数据）和标准化（统一格式处理）。其目标是使数据更易于理解和分析。

数据加载：最后一步是将转换后的数据放入指定位置，通常是数据仓库或数据湖，以便随时进行分析和报告。此加载过程可批量或实时完成，具体取决于具体需求。数据加载标志着数据摄取管道的完成，其中数据已准备好用于做出明智决策并生成有价值的商业智能。