ELT 与其首字母缩写几乎相同的姊妹过程很容易混淆。 但 ELT 和 ETL 之间有几个明显的区别，ETL 表示“抽取、转换和加载”。 它是一个数据集成过程，用于将来自多个数据源的数据合并到单个统一的数据存储中，然后加载到 数据仓库 或其他目标系统中。 传统的 ETL 工具旨在创建数据仓储，以支持商业智能 (BI) 和人工智能 (AI) 应用。

ETL 和 ELT – 有何区别？

一个明显的区别就在于，ELT 过程在转换功能之前执行加载功能，这与 ETL 过程的第二步和第三步正好颠倒。 ELT 从源位置复制或导出数据，但不是将其移动到暂存区进行转换，而是将原始数据直接加载到目标数据存储中，然后在这里根据需要进行转换。 ELT 不会在传输中转换任何数据。

然而，步骤的顺序并非唯一的区别。 在 ELT 中，目标数据存储可以是数据仓库，但更多时候则是数据湖，后者是大型中央存储，旨在大规模保存结构化和非结构化数据。

数据湖由大数据平台（如 Apache Hadoop）或分布式 NoSQL 数据管理系统进行管理。 它们可能支持商业智能，但更多时候则是用于支持人工智能、机器学习、预测性分析，以及由实时数据和事件流驱动的应用。

ETL 和 ELT 之间还存在其他差异。 例如，与 ELT 相比，ETL 会在将数据移动到中央存储库之前对其进行转换，因此可以更简单、更系统地实现数据隐私合规性（例如，如果分析师在需要使用敏感数据之前未对其进行转换，那么该数据可能会直接存储到数据湖中而未实施任何保护措施）。 然而，数据科学家可能更喜欢使用 ELT，因为这让他们可以在原始数据的“沙箱”中进行操作，根据特定应用自行执行数据转换。 但在大多数情况下，选择 ETL 还是 ELT 取决于更侧重于可用的业务资源还是需求。