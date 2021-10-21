大多数数据仓库会围绕关系数据库系统进行构建，且要么位于本地要么位于云端，而数据则会在其中进行存储和处理。其他组件则可能包括元数据管理系统和 API 连接层；借助它们，数据仓库便可从组织源提取数据，并提供针对分析与可视化工具的访问权限。

典型的数据仓库包含四大组件：中央数据库、ETL 工具、元数据工具和访问工具。所有这些组件均旨在提高处理速度，以便您能快速获得结果并即时分析数据。

数据仓库已经出现了几十年。它诞生于 20 世纪 80 年代，并旨在满足优化数据分析这一需求。随着公司的业务应用程序开始增多并生成/存储更多数据，它们便需要既能管理数据又能分析数据的数据仓库系统。从较高层次来看，数据库管理员可从其操作系统提取数据，并通过进行转换向数据添加架构，然后再将其加载到数据仓库中。

随着数据仓库架构的发展以及越来越高的普及性，公司内部越来越多人员开始使用它来访问数据，而数据仓库则可凭借结构化数据来轻松实现此目的。此时，元数据就变得重要起来。报告和创建仪表板成为关键用例，而 SQL（结构化查询语言）则成为与这些数据进行交互的实际手段。