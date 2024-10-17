发布日期：2024 年 5 月 31 日
撰稿人：Tim Mucci
SQL 的主要功能：
SQL 是现代技术堆栈中的通用工具，适用于管理前端和后端应用中的数据存储和处理解决方案。广泛应用于多个领域，例如处理电商库存和在线交易，以及收集大量医疗保健数据进行分析。
SQL 以其卓越的数据操作能力、快速查询处理和强大的安全功能而闻名，在不同系统间具备通用性和兼容性，能够应对不断增长的数据需求，同时作为开源技术，享有广泛的社区支持和持续改进优势。
与其他计算机语言不同，SQL 描述用户希望计算机执行的操作，而非具体执行步骤。具体而言，SQL 是一种声明性或描述性语言，而非程序性语言。例如，当用户编写 SQL Query 以获取数据时，他们无需详细说明为数据库收集数据的步骤，只需描述期望的结果即可。
在数据科学和机器学习领域，SQL 用于创建存储大量数据集的数据库，以便进行分析。Microsoft SQL Server 和 MongoDB 等是处理不同类型数据库的两种选择，涵盖从关系型到 NoSQL 数据库的需求。
KuppingerCole Leadership Compass 报告为数据库和大数据安全解决方案提供了深入的洞察指导，帮助客户通过全面分析寻求最佳产品。
SQL 于 20 世纪 70 年代由 IBM 科学家 Donald Chamberlin 和 Raymond Boyce 开发，源于关系模型的概念，最初被称为结构化英语查询语言 (SEQUEL)，之后简称为 SQL。它于 1979 年正式商业化，并从此成为关系型数据库管理系统 (RDBMS) 的全球标准。
SQL 分别于 1986 年和 1987 年由美国国家标准学会 (ANSI) 和国际标准化组织 (ISO) 进行标准化。尽管 SQL 是一种标准，但它仍有各种方言，例如用于 MS SQL Server 的 T-SQL 和用于 Oracle 的 PL/SQL，旨在满足特定系统的需求，同时符合核心 ANSI 标准命令，如 SELECT、UPDATE、DELETE、INSERT 和 WHERE。
SQL 在数据行业中至关重要，分析师、科学家和数据库开发人员都在使用 SQL。它的通用性使其成为理解 Python 和 Java 等其他编程语言的一项宝贵技能。自 20 世纪 70 年代开发以来，SQL 已成为现代数据库系统的支柱。
SQL 用于在数据库管理系统 (DBMS) 中存储、检索、管理和操作数据。它支持事务处理和分析应用，并可无缝集成诸如 Java 等多种编程语言，使开发人员能够构建高性能的数据处理应用程序，以满足不同的商业智能需求。
基本操作包括以下 SQL 命令：
SQL 操作是通过以语句形式编写的命令执行。这些语句被汇集成程序，用于向数据库添加、修改或检索数据，数据库由表格中的行和列组成。每行包含一条记录，每列代表相关的数据类别。除表格外，数据库对象还包括视图（逻辑数据表示）、索引（用于加快查找速度）和报告（基于特定条件的数据子集）。
SQL Database 旨在通过遵循 ACID 属性来确保可靠的事务处理：原子性（全有或全无）、一致性（保护数据库完整性）、隔离性（事务之间互不干扰）和持久性（确保即使系统出现故障，成功事务的更改仍然存在）。
关系型数据库通过使用这些行和列来组织数据，从而构建信息，例如客户信息和购买详情。这些表通过关系相互连接，通常使用特定标识符或主键实现高效的数据检索和管理。
标准 SQL 得到了广泛使用，而诸如 Microsoft SQL Server 的 T-SQL 和 Oracle 的 PL/SQL 等特定方言可提供扩展功能，以增强过程化编程的能力。SQL 以其创建、读取、更新和删除功能而见长，其非过程化的特性使其即便对于编程经验有限的用户也可以轻松上手，因此常被视为初学者较为友好的语言。它遵循 ANSI 标准，并可在 MySQL、PostgreSQL 和 Microsoft SQL 等免费软件中使用。
SQL 允许以包含行和列的表格形式组织数据，以便于在不同表之间建立关系。例如，客户服务数据库可能会使用单独的表格分别存储客户信息、购买、产品代码和联系方式，并通过唯一客户 ID 等键进行关联。
这种关联通常涉及使用主键和外键建立的关系（例如一对多或多对多），以确保数据的完整性。
SQL 处理数据创建、读取、更新和删除等操作。例如，使用连接操作，SQL 可以根据客户 ID 将客户信息与购买记录关联起来，以提供完整的视图。
SQL 通过使用索引和查询优化技术来快速数据处理和检索，进而提高性能。
SQL 包括用户身份验证功能，通过访问控制和加密等方式保护数据完整性和隐私。
SQL 遵循 ANSI 和 ISO 等标准，确保其在与各种系统和平台的广泛兼容性，包括云环境和大数据工具。
SQL 能够高效管理小型和大型数据库，适应不断增长的数据需求，且不会出现显著的性能下降。
许多 SQL 变体都是开源的，并得到大型且活跃的社区的支持，以持续改进和解决问题。
尽管具有诸多优势，其他企业应用程序仍容易受到安全问题的影响，例如弱身份验证、设计不安全和配置错误。SQL 注入仍然是一大威胁，攻击者通过操纵 SQL Query 来访问或破坏数据库信息。了解这些漏洞并实施强有力的安全措施，对于保护数据至关重要。
SQL 表是关系型数据库的基本单元，它通过行和列来高效存储和管理数据。SQL 支持创建表之间的关系，例如通过键将 PRODUCT 表与到 COLOR 表关联，从而优化数据存储和检索。
SQL 过程涉及多个组件：
SQL 支持多种数据操作语句。以下是最常见的语句及其示例：
SELECT name, email FROM customers WHERE city = 'New York' ;
此语句从客户表中检索居住在纽约的所有客户的姓名和电子邮件。
INSERT INTO customers (name, email, city) VALUES ('Jane Doe', 'jane.doe@example.com', 'Los Angeles') ;
该语句在客户表中添加一行，包含姓名为 "Jane Doe"，电子邮件为 "jane.doe@example.com" 且城市为 "洛杉矶"。
UPDATE customers SET email = 'new.email@example.com' WHERE name = 'John Doe' ;
此语句将客户表中姓名为 "John Doe" 的客户的电子邮件更新为 "new.email@example.com"。
DELETE FROM customers WHERE city = 'Boston' ;
此语句从客户表中删除城市为 "Boston" 的所有行。
CREATE TABLE products (
product_id INT PRIMARY KEY,
name VARCHAR(100),
price DECIMAL(10, 2)
) ;
此语句将创建一个名为产品的新表，其中包含三列：整数主键 product_id、最多 100 个字符的可变字符串 name 以及保留十位数和两位小数的价格 price。
ALTER TABLE customers ADD COLUMN birthday DATE ;
此语句现有客户表中添加了类型为 DATE 的新列 birthday。
DROP TABLE old_customers ;
此语句将删除 old_customers 表及其所有数据。
SELECT
c.name,
p.product_name
FROM
customers c
JOIN
orders o ON c.customer_id = o.customer_id
JOIN
products p ON o.product_id = p.product_id
WHERE
c.city = 'New York' ;
此语句检索客户的姓名及其所订购产品的名称。它通过 customer_id 和 product_id 连接 customers、orders 和 products 表，筛选出居住在纽约的客户。
SQL 系统的更多组件包括约束、存储过程、事务、数据类型、索引、视图、安全性和权限。索引通过减少查询所需的磁盘访问次数来加快数据检索速度。
视图作为基于 SQL Query 的虚拟表，通过限制对基础数据的访问来简化复杂的查询并提高安全性。安全性和权限管理用户访问，而备份和恢复机制则保护数据免遭丢失或损坏。
MySQL 是 Oracle 提供的开源 RDBMS，可供开发人员在包括云服务器在内的各种平台上免费使用。由于其功能和适应性，它在 Web 应用程序中很受欢迎。MySQL 是一种使用 SQL Query 的特定实现，并由 Oracle 定期进行更新和改进。
NoSQL 数据库出现于 21 世纪末，用于处理结构较少的数据，与 SQL Database 相比，它可提供更快的查询和更灵活的数据模型。虽然 SQL Database 在管理关系数据并确保结构化、高效的数据存储方面表现优异，但 NoSQL 数据库以其可扩展性和多样化的数据结构（例如图形、文档或宽列存储）而见长。
主要区别包括：
IBM Db2 提供强大的性能、可扩展性和高级分析功能，帮助确保高效的数据管理和富有洞察力的商业智能。
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