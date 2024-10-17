SQL 在数据行业中至关重要，分析师、科学家和数据库开发人员都在使用 SQL。它的通用性使其成为理解 Python 和 Java 等其他编程语言的一项宝贵技能。自 20 世纪 70 年代开发以来，SQL 已成为现代数据库系统的支柱。

SQL 用于在数据库管理系统 (DBMS) 中存储、检索、管理和操作数据。它支持事务处理和分析应用，并可无缝集成诸如 Java 等多种编程语言，使开发人员能够构建高性能的数据处理应用程序，以满足不同的商业智能需求。

基本操作包括以下 SQL 命令：

SELECT * FROM customers ; 用于从 'customers' 表中检索所有记录。

INSERT INTO customers (name, email) VALUES ('John Doe', 'john@example.com') ; 用于添加新客户或更新客户

设置电子邮件 = 'newemail@example.com' WHERE name = 'John Doe' ; 用于更新电子邮件地址。

SQL 操作是通过以语句形式编写的命令执行。这些语句被汇集成程序，用于向数据库添加、修改或检索数据，数据库由表格中的行和列组成。每行包含一条记录，每列代表相关的数据类别。除表格外，数据库对象还包括视图（逻辑数据表示）、索引（用于加快查找速度）和报告（基于特定条件的数据子集）。

SQL Database 旨在通过遵循 ACID 属性来确保可靠的事务处理：原子性（全有或全无）、一致性（保护数据库完整性）、隔离性（事务之间互不干扰）和持久性（确保即使系统出现故障，成功事务的更改仍然存在）。

关系型数据库通过使用这些行和列来组织数据，从而构建信息，例如客户信息和购买详情。这些表通过关系相互连接，通常使用特定标识符或主键实现高效的数据检索和管理。

标准 SQL 得到了广泛使用，而诸如 Microsoft SQL Server 的 T-SQL 和 Oracle 的 PL/SQL 等特定方言可提供扩展功能，以增强过程化编程的能力。SQL 以其创建、读取、更新和删除功能而见长，其非过程化的特性使其即便对于编程经验有限的用户也可以轻松上手，因此常被视为初学者较为友好的语言。它遵循 ANSI 标准，并可在 MySQL、PostgreSQL 和 Microsoft SQL 等免费软件中使用。