Oracle 是一家总部位于美国的信息技术公司，提供各种面向业务的产品和服务，包括关系数据库管理系统 (RDBMS) Oracle Database。
该公司于 1977 年在美国加利福尼亚州成立，是全球最大的软件和硬件公司之一1。创立近 50 年以来，Oracle 开发了大量信息技术 (IT) 解决方案，并收购了众多公司。它在商业智能和金融服务领域，因其基于云的企业资源规划 (ERP) 产品而备受赞誉。此外，它在 Solaris、Java 和 Oracle Linux 等系统方面也享有盛名。Oracle 还生产和销售专用服务器和网络解决方案，以运行其平台和数据库。其推出的 Oracle Database 是美国首个商用 SQL 关系数据库管理系统 (RDBMS) 2。
该公司在开源技术方面投入巨资，为开源产品的开发和测试提供资源，并且不断强调，Oracle Cloud Infrastructure (OCI) 等关键平台“在设计之初就秉持开放的理念”3。Oracle 产品和服务广泛应用于全球各地的政府服务、电信公司和医疗机构，对这些领域的数据安全、冗余和复杂工作负载管理至关重要。
Oracle Corporation 于 1977 年由 Larry Ellison、Bob Miner 和 Ed Oats 于美国加利福尼亚州创立，当时名为 Software Development Laboratories。受到一份概述关系数据库模型的英国研究论文的启发，创始人相信该系统具有潜力。两年后，该公司发布了 Oracle，这是首个使用结构化查询语言 (SQL) 的商业关系数据库4。这家公司于 1982 年根据其首款产品更名为现在的名字，并于 1986 年在纽约证券交易所 (NYSE) 上市，股票代码为 Oracle Corp (ORCL)。
自成立以来的 40 年间，Oracle 收购了大量公司以扩充其产品和服务。知名收购案包括 PeopleSoft、Siebel、BEA、Sun Microsystems、Netsuite 和 Cerner。
2010 年，该公司收购了开发 Java 编程语言的软件开发公司 Sun Microsystems，公司得以进一步融入计算机系统和软件世界。此次收购还使公司获得了了庞大的硬件业务，并将操作系统 Solaris 和 Java 纳入麾下。5它还收购了流行的开源数据库 MySQL。
2020 年，Oracle 将其长期总部从加利福尼亚州红木海岸迁至德克萨斯州奥斯汀。2021 年，它收购了医疗保健记录公司 Cerner，这是该公司迄今为止最大的一笔收购6。据《福布斯》报道，截至 2023 年，该公司的季度总收入超过 2 亿美元，并仍在急剧增长7。2023 年秋季，公司宣布将在其 Fusion Cloud 服务中大力投资生成式 AI 用例8。
Oracle Database 是 Oracle 的旗舰产品。它是一款广受欢迎的数据库管理和仓储系统，全球各地的组织都使用它来管理和存储数据。
它使用 SQL 进行数据操作和查询，是同类产品中首款商用发布的产品。Oracle 数据库可以在 Linux® 或 Microsoft Windows 上运行。
Oracle Database 的特点：
高级分析：Oracle Database 支持大数据和高级分析。系统可以读取和处理数据，快速运行预测分析或自动化系统。
高数据可用性：Oracle Database 为高性能运行而设计，并具备数据复制、备份和服务器集群等功能。
可扩展性：Oracle Database 既能在单个服务器上运行，也能在大规模分布式数据库上运行。
安全性：Oracle Database 具有一系列功能，通过加密和安全风险监测来保护隐私和完整性。
Oracle Database 目前有9四个版本，每个版本提供不同级别的功能：
企业版：Oracle Database 企业版专为大型组织设计，支持大容量联机事务处理 (OLTP) 以及查询密集型数据仓储管理。它可以通过多种 Oracle 选项和 Pack10 进行增强，以实现高级分析、安全或功能。
Express 版：Oracle Database Express 是 Oracle Database 的免费入门级版本。它易于安装和管理，并且可以在任何计算机上使用。该版本轻松支持升级到更高级的 Oracle Database 产品。
个人版：Oracle Database 个人版包括企业版的几乎所有组件，但支持单次使用开发环境。此版本为软件开发人员提供了一种经济有效的方式来充分利用 Oracle Database 的全部功能。
标准版：Oracle Database 标准版提供 Oracle 基本功能，非常适合工作组、部门级使用或 Web 应用。
Oracle 提供各种各样的可高度扩展的工程系统。其中包括基于 x86 和 SPARC 的服务器，它们是用于运行 Java 应用程序以及存储和网络解决方案的工程系统。Oracle Exdata 平台12是专门为运行 Oracle Database 而开发的工程系统，它将数据库服务器、存储和网络结合在一起。
Oracle 为企业提供并授权众多本地部署应用程序13，包括后台软件，以帮助员工管理核心业务功能。以下几款产品尤为突出：
不同行业和领域的组织都使用 Oracle Database，例如维护敏感的数据湖和追踪大量实时金融交易。Oracle Database 最受欢迎的用例包括：
组织使用 Oracle Database 作为存储和管理大量结构化数据的中央存储库，或者作为数据仓库以改进分析和报告。
组织利用 Oracle 的电子商务平台提供后台解决方案，以管理产品目录、库存和交易数据。
金融机构和保险服务提供商使用 Oracle 的安全加密数据库来管理付款、跟踪交易和审核潜在风险。
国防部14等政府机构和公共部门公司使用 Oracle 来安全地管理公共记录和数据，包括机密信息。
在医疗保健行业，组织利用 Oracle 的数据库和解决方案来简化运营、保持数据完整性并通过预测性洞察优化多个工作流。
从电子商务到网上银行和电信公司，许多组织都在利用 Oracle Database 的能力，以支持各种人员实时执行大量数据库事务。
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1 关于 Oracle，Oracle.com
2 Oracle Database 简介，Oracle 帮助中心
3 以开源和云原生为引领，Oracle.com
4 Oracle Corporation，大英百科全书，2023 年 11 月 25 日
5 Oracle 与 Sun 联姻，颠覆行业格局，《纽约时报》，2010 年 1 月 26 日
6 Oracle 以 283 亿美元收购 Cerner，《纽约时报》，2021 年 12 月 20 日
7 Oracle 在 2022 年的战略举措非常明智，《福布斯》，2023 年 2 月 8 日
8 Oracle 的 Fusion Cloud CX、ERP 和 SCM 获得生成式 AI 功能，CIO，2023 年 9 月 19 日
9 Oracle Database 版本，Oracle.com
10 数据库许可信息用户手册，Oracle 帮助中心
11 Oracle 云应用程序，Oracle 帮助中心
12 Oracle Exadata，Oracle.com
13 深入了解 Oracle 应用软件，Oracle.com
14 面向政府的云，Oracle.com