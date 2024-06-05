Oracle Corporation 于 1977 年由 Larry Ellison、Bob Miner 和 Ed Oats 于美国加利福尼亚州创立，当时名为 Software Development Laboratories。受到一份概述关系数据库模型的英国研究论文的启发，创始人相信该系统具有潜力。两年后，该公司发布了 Oracle，这是首个使用结构化查询语言 (SQL) 的商业关系数据库4。这家公司于 1982 年根据其首款产品更名为现在的名字，并于 1986 年在纽约证券交易所 (NYSE) 上市，股票代码为 Oracle Corp (ORCL)。

自成立以来的 40 年间，Oracle 收购了大量公司以扩充其产品和服务。知名收购案包括 PeopleSoft、Siebel、BEA、Sun Microsystems、Netsuite 和 Cerner。

2010 年，该公司收购了开发 Java 编程语言的软件开发公司 Sun Microsystems，公司得以进一步融入计算机系统和软件世界。此次收购还使公司获得了了庞大的硬件业务，并将操作系统 Solaris 和 Java 纳入麾下。5它还收购了流行的开源数据库 MySQL。

2020 年，Oracle 将其长期总部从加利福尼亚州红木海岸迁至德克萨斯州奥斯汀。2021 年，它收购了医疗保健记录公司 Cerner，这是该公司迄今为止最大的一笔收购6。据《福布斯》报道，截至 2023 年，该公司的季度总收入超过 2 亿美元，并仍在急剧增长7。2023 年秋季，公司宣布将在其 Fusion Cloud 服务中大力投资生成式 AI 用例8。