什么是人力资本管理 (HCM)？

什么是 HCM (人力资本管理)？

人力资本管理 (HCM) 是一套实践和工具，用于吸引、招聘、培训、培养、管理和留住员工以实现业务目标。

依靠员工实现目标的组织分配资源，以培养员工取得成果所需的核心技能。人力资本管理 (HCM) 有助于发现员工能力方面的差距，并将招聘工作重点放在满足这些需求上。

使用 HCM 实践可以帮助建立强大的组织文化，以促进员工发展并致力于实现公司目标。员工可以更好地掌控自己的职业生涯，并鼓励他们长期为雇主奉献自己的聪明才智。
人力资本管理 (HCM) 的组成部分

HCM 专注于为组织的员工增加价值，以使他们能够创造最佳的业绩。这涵盖了人力资源职能、薪酬和其他对公司愿景和使命至关重要的关键领域。人力资本管理 (HCM) 提供优化公司员工绩效和效率的流程，从而提供了整体战略以指导人才吸引、招聘、入职和培训、福利管理和报告。
人力资本管理 (HCM) 的组成部分有哪些？
人才管理

人才管理培养员工掌握新技能，并提高工作绩效。从应聘者第一次与公司接触时开始，并且从未真正结束。
招聘和雇用

人力资本管理 (HCM) 的最重要方面之一是，吸引并雇用有助于组织实现目标的人才。这会提供人力资源部门所需的工具，以使组织成为员工的理想工作场所，并简化招聘流程。
入职和培训

管理人力资本需要有效地进行新员工入职。这会向他们介绍公司文化、工作要求和期望，并营造有助于他们适应角色的环境。HCM 的另一项功能是培训员工，使他们为组织做出最大的贡献。
福利管理

HCM 可以帮助您简化复杂的员工福利管理任务，并使员工的规划和决策变得更加简单。只需设置一次福利计划，即可在整个系统中推行报名和扣除。
时间、考勤和工资

排班、工作时间和休假管理对于工资准确性和合规性至关重要。正确的 HCM 流程可以更轻松地跟踪和管理工作时间、休假申请和安全要求，并实现工资自动化。
员工服务和自助服务

HCM 可以提供自助服务应用程序和跟踪系统以用于时间和考勤以及服务交付，包括人力资源帮助台、内联网门户、员工自助服务和经理自助服务。
报告与分析

人力资本管理提供了一个可操作的见解数据库，以帮助组织为员工增加价值。来自绩效评估、员工福利申请、技能、流失率和其他统计信息的数据可以帮助他们调整实践，以改善工作环境并实现目标。
人力资本管理的好处

人力资本管理的最大好处是，使组织能够充分发挥员工的价值。HCM 简化了人力资源职责，并提供了一些其他好处，包括将合适的员工与合适的工作相匹配，提高员工生产力，降低成本并增加投资回报率以及促进员工发展。
HCM 如何使组织受益？
为合适的角色招聘合适的人才

组织可以将员工与能够发挥其技能和才能的职位相匹配。HCM 提供的流程可以识别员工的个人优势和能力，并将他们与最佳角色相匹配。
提高员工生产力和效率

通过在培养特定能力的培训方面加大投资，组织可以实现其目标。人力资本管理有助于提高生产力。人力资本管理还会提高效率，因为系统为员工分配了可以充分发挥其潜力的角色。
简化人力资源职能

HCM 可以整合不同的人力资源系统，利用分析做出更智能的员工决策以及在全球和本地自动完成手动流程，从而加快人力资源流程。
降低成本并提高投资回报率

高效的人力资本管理系统可以提升绩效管理，以简化流程，降低成本，增加收入和提高投资回报率 (ROI)。

加强员工发展和职业规划

人力资本管理的另一个功能是，提供充分的培训以帮助员工充分发挥其潜力，并规划他们的未来。人力资本管理通过培训、调查、绩效评估和其他反馈来源找出能力差距。

什么是 HCM 软件？

HCM 软件有时称为人力资源信息系统 (HRIS) 或人力资源管理系统 (HRMS)，是一种可以帮助雇主管理和培养员工的技术应用程序。HCM 软件可以将人才规划、管理和分析整合到一个系统中。


HCM 软件涉及公司范围的人力资源流程，旨在提高人力资本投资回报率。HRIS 侧重于各个员工的数据和流程，而不是整个员工队伍，而 HRMS 可以提供一套全面的人力资源软件功能。该套件可能包括完整的 HRIS 以及 HCM 功能、时间管理和工资，并且可以选择将所有人力资源和 HCM 流程集成到 HRMS 中。
人力资本管理 (HCM) 软件的好处

HCM 软件提供强大组织功能和其他工具以提高组织的效率。实施强大的 HCM 解决方案可以帮助您简化人力资源任务，访问实时数据，避免合规性处罚，提高安全性并增强报告功能。

使用 HCM 软件的主要好处是什么？
集成的人力资源功能系统

合适的软件使企业能够简化任务，提高整体效率，提供对人力资源相关信息的按需访问，增加员工福利以及减少关键记录保存中的人为错误。

数据驱动型决策

HCM 软件可以集成不同的功能，并提供对数据的实时访问。它使用云提高效率和移动性，使您能够访问正确的数据分析以用于决策。
提高合规性

请务必遵守合规性法规，以避免处罚和巨额罚款。HCM 合规性软件自动完成所需的工作流程、检查清单、报告、归档和文档记录，以帮助您的企业保持合规性。

数据安全和隐私

HCM 解决方案可以减少文书工作量和相关的安全风险，以提高您的企业的安全性。这些系统可能包括严格的安全协议，并根据您的组织的需求精心定制访问权限。

增强的报告功能

通过使用集成的解决方案，您可以跟踪员工信息并创建报告，从而为决策提供可操作的信息。报告通常可以导出为多种文件类型。

