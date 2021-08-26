HCM 软件有时称为人力资源信息系统 (HRIS) 或人力资源管理系统 (HRMS)，是一种可以帮助雇主管理和培养员工的技术应用程序。HCM 软件可以将人才规划、管理和分析整合到一个系统中。





HCM 软件涉及公司范围的人力资源流程，旨在提高人力资本投资回报率。HRIS 侧重于各个员工的数据和流程，而不是整个员工队伍，而 HRMS 可以提供一套全面的人力资源软件功能。该套件可能包括完整的 HRIS 以及 HCM 功能、时间管理和工资，并且可以选择将所有人力资源和 HCM 流程集成到 HRMS 中。