Interpublic Group (IPG) 是全球首屈一指的全球广告和营销服务公司之一，需要一个强大的基础架构来维持其日常运营和工作量。在这种情况下，该娱乐公司计划退出其位于内布拉斯加州奥马哈的现有本地数据中心，并开始将原有工作负载迁移到 Amazon Web Services (AWS)，其中包括已在 VMware 上运行的大量工作负载。

通过这次迁移，IPG 需要帮助将其棘手且复杂的 SAP 工作负载迁移到 AWS，并加快其数据中心的退出。在之前的项目中与 IBM 合作后，IPG 向 IBM Consulting 寻求咨询服务。