Interpublic Group (IPG) 是全球首屈一指的全球广告和营销服务公司之一，需要一个强大的基础架构来维持其日常运营和工作量。在这种情况下，该娱乐公司计划退出其位于内布拉斯加州奥马哈的现有本地数据中心，并开始将原有工作负载迁移到 Amazon Web Services (AWS)，其中包括已在 VMware 上运行的大量工作负载。
通过这次迁移，IPG 需要帮助将其棘手且复杂的 SAP 工作负载迁移到 AWS，并加快其数据中心的退出。在之前的项目中与 IBM 合作后，IPG 向 IBM Consulting 寻求咨询服务。
IBM Consulting 负责了解 IPG 现有的内部部署生态系统，提出了一种可扩展的架构和设计，以满足营销公司当前和未来的需求。新结构还将采用代码重构与架构重建的方法来进行 IPG 的迁移 - 这不是简单的直接迁移。
IBM Consulting 从沙盒迁移开始。为了确保解决方案和必要的输入为主程序迁移做好准备，IBM Consulting 在整个过程中分阶段开展工作。团队开始迁移本地 SAP 实例（开发、QA、生产，包括 HA/DR），并将支持旧版应用程序的生态系统迁移到 AWS Cloud。
作为一家企业集团，IPG 将其子公司纳入同一个 SAP 实例，而新收购的公司也在不断地加入同一个实例。因此，迁移需要迅捷又高效。IPG 每年在 SAP 上的收入为 100 亿美元，因此即使是一两天的停机时间对公司来说也是不可接受的。
在四个月内，IPG 的两台最大的 SAP 服务器完成了迁移，并计划在重要项目之间运行，以减少业务部门上线时的市场中断。IBM 团队还捕获了所需参数，并重新设计和重构了一些应用程序，以改进和满足计划作业和用户提交作业的本地部署性能标准，以及使用 AWS 原生工具集的性能和基础设施需求的操作报告。
在整个计划中，IBM Consulting 达到并超过了应用程序的验收标准，将新基础架构的性能和执行改善了 20％。通过迁移到 AWS Cloud，IPG 开始利用 AWS 原生服务，以实现大规模数字化转型。
IPG（ibm.com 外部链接）成立于纽约市，原名 McCann-Erickson，是一家全球营销解决方案提供商。该公司旗下公司在全球各主要市场拥有约 57,000 名员工，专门从事广告、数字营销、传播规划、媒体、公共关系和专业营销。
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2024 年 10 月在美国制作。
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