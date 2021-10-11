什么是中间件 (Middleware)？？

中间件 (Middleware) 是一种软件，支持在分布式网络中的应用或应用组件之间建立一种或多种通信或连接。 中间件支持更轻松地将那些设计为不能相互连接的应用连接起来，并支持采用智能方式进行连接，从而简化了应用开发流程，加快了产品上市速度。

中间件有很多种。 一些中间件专注于一种类型的通信，如消息代理或事务处理监控器。 另一些中间件则为构建特殊类型的应用提供所需的全部通信和连接功能，如 Web 应用服务器或移动设备中间件。 还有一些中间件则充当中央集成中心，连接企业中的所有组件，如基于云的集成平台即服务 (iPaaS) 产品或企业服务总线 (EBS)。 （甚至还有一些中间件支持开发者构建自己的定制中间件。）

中间件之所以得此名称，是因为第一个中间件通常在应用前端或客户端与后端资源（例如数据库、大型机应用或专用硬件设备）之间充当中介的作用，客户端可以从这里请求数据。

但如今的中间件已经超出了这个范畴。 例如，门户中间件同时包括应用前端和后端连接工具；数据库中间件通常包含自己的数据存储库。 正如您将在下面读到的那样，一类新兴的中间件可以利用容器技术帮助开发人员连接到分布在多个云端的资源。