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深入了解 API 管理的工作原理，同时重点关注如何在企业与多云环境下简化 API 创建、发布、管理和安全性。
了解作为消息传递中间件重要组成部分的消息队列的相关机制，以便在应用程序与服务之间实现异步通信。
追溯 Kubernetes 的起源、里程碑，及其在优化云与微服务环境下容器化应用程序部署和扩展方面所起到的关键作用。
了解实时利用数据为何对于业务成功至关重要，以及 Kafka 和 IBM Data Replication 如何提供此类功能。
了解为何将机器学习 (ML)、AI 和决策优化 (DO) 集成到业务流程对于提高效率至关重要。
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充分利用每个框架的优点来最大限度提高效率
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深入了解旨在优化容器管理的四个开发与运营用例，从而实现更出色的性能、更低的成本和更高的合规性。
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|借助由 Kubernetes 提供支持的混合云应用程序平台来大规模构建、部署应用程序并实现其现代化。
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