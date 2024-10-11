Kubernetes 的发展历史

Kubernetes 的名字来源于古希腊语，意为“领航员”或“舵手”（负责引导船只的掌舵人），其历史通常可以追溯到 2013 年，当时 Google 的三位工程师（即 Craig McLuckie、Joe Beda 和 Brendan Burns）提出了一个构建开源容器管理系统的创意。这些技术先驱者当时正在寻找将 Google 的内部基础设施专业知识引入到大规模云计算领域的方法，并使 Google 能够与当时云供应商中无与伦比的领军企业 Amazon Web Services (AWS) 进行竞争。

传统 IT 基础设施与虚拟 IT 基础设施

但是，要真正了解 Kubernetes（通常也称为“Kube”或“K8s”，即“数字名称缩写”（ibm.com 外部链接））的历史，我们必须在传统 IT 基础设施与虚拟 IT 基础设施的背景下考察容器。

过去，组织仅在物理服务器（也称为裸机服务器）上运行其应用程序。但是，没有办法为这些应用程序维护系统资源边界。例如，每当一台物理服务器运行多个应用程序时，一个应用程序可能会耗尽该服务器上的所有处理能力、内存、存储空间或其他资源。为了防止这种情况发生，企业将在不同的物理服务器上运行每个应用程序。但是，在多台服务器上运行应用程序会导致资源利用不足和无法扩展的问题。此外，拥有大量物理机器会占用空间并且成本高昂。

虚拟化

这就催生了虚拟化，即构成云计算基础的过程。虽然虚拟化计数可以追溯到 20 世纪 60 年代末，但直到 21 世纪初才被广泛采用。

虚拟化依赖于称为虚拟机管理程序的软件。虚拟机管理程序是一种轻量级软件，可让多个虚拟机 (VM) 在一台物理服务器的中央处理器 (CPU) 上运行。每个虚拟机都有一个来宾操作系统 (OS)、操作系统运行所需硬件的虚拟副本，以及应用程序及其相关的库和依赖项。

与物理服务器相比，虽然 VM 能够更高效地使用硬件资源来运行应用程序，但它们仍然占用大量的系统资源。当多个 VM 在同一物理服务器上运行，而每个 VM 都有自己的来宾操作系统时，情况尤其如此。

容器

现在探讨容器技术。1979 年，随着 Unix 版本 7 操作系统中 chroot（ibm.com 外部链接）的面世，容器的发展迎来了一个历史性时刻。Chroot 通过将应用程序的文件访问限制为特定的目录（根目录）及其子目录（或子进程），引入了进程隔离的概念。

现代容器被定义为软件的单元，在其中打包了应用程序代码与其所有库和依赖项。这使得应用程序能够在任何环境中（无论是内部还是外部），从桌面、私有数据中心或公有云快速运行。

容器不是虚拟化像虚拟机这样的底层硬件，而是虚拟化操作系统（通常是 Linux 或 Windows）。由于缺少访客操作系统，容器变得轻便，而比虚拟机更快、更可移植。