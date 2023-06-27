应用现代化是指对原有应用的平台基础架构、内部架构和/或功能进行现代化改造的过程。 目前，有关应用现代化的众多讨论都集中在通常使用瀑布式开发流程更新和维护的单体式本地应用上，以及如何将这些应用转变为云架构和发布模式，也就是微服务和 DevOps。
应用现代化的优点通常可以概括为：提高新功能的交付速度；公开现有应用的功能，以通过 API 供其他服务使用；将应用的平台从本地转变为云，以达到扩大应用规模和提高应用性能，以及支持长期数据中心和 IT 战略的目的。
应用现代化所面临的挑战通常归结为成本和复杂性。 如果将应用从本地迁移到云而不考虑 ROI，那么就变成了为了迁移而迁移。 相反，有些应用可能通过更换平台或架构获得有意义的收益，但是，如果这些应用与现有系统和基础架构严重耦合，那么现代化带来的复杂性可能会抵消这些收益。
与大多数事物一样，应用现代化成功的关键归根结底在于如何制定战略以及挑选应用现代化项目，确保可通过云计算、运行速度、性能、规模、新功能开发等方面的优势，让特定应用能够明确改善客户体验，提高投资回报。
原有应用通常也是单体式应用。 单体式应用因下述两个特点而非常适合进行现代化：它们难以更新，另外也难以扩展，且扩展的成本不菲。
由于架构原因，单体式应用难以更新。 由于应用的所有组件一起交付，因此其结构非常复杂，而且集成难度很大，对此类应用添加功能非常困难，而且成本不菲。
由于类似的原因，它们的扩展也非常困难，而且成本高昂。 即使应用的一个组件面临负载和性能挑战，也需要扩展整个应用，以满足要求最高的单一组件的需求。 这种方法会带来严重的计算资源浪费。
通过对应用进行现代化改造，转变成微服务架构，组件数量将减少，耦合将变松散，从而确保每个组件可以独立地部署和扩展。 尽管这种方法也会带来一系列挑战，但它可以实现现代化的许多核心价值。
以下视频介绍了有关微服务架构的更多信息：
启动应用现代化项目的最重要方法是应用评估。 盘点自己所拥有的应用几乎始终都是此类转型最明显的切入点。
有了应用清单后，就可以开始利用 x 轴和 y 轴绘制对所有这些应用进行现代化改造的难易程度以及潜在价值。 还可以考虑"潜在"价值，因为应用对于客户体验和组织的未来发展起到至关重要的作用。
位于此网格右上象限（价值高，工作量少）的应用是最明显、最无争议的应用现代化项目的候选项。
最棘手的决策在于那些高价值但难以迁移的应用。 对于这些应用，也不需要在一开始就制定全部现代化或全部不现代化的一刀切战略。 在这些情况下，可通过一些应用现代化方法帮助降低风险和成本，同时将应用组合朝着正确的方向迁移。
在应用现代化领域，有一些众所周知的方法，这些方法的重点是将平台、应用的架构结合起来，以及通过 API 公开应用的功能。
从单体式到微服务。 应用现代化最常见的模式涉及重构单体式应用，并将其分解为一系列松散耦合的小型微服务。
在上述微服务架构示例中，某零售应用从单一的 n 层应用分解为一系列微服务，覆盖应用中的所有服务，且每个服务都具有自己的数据库和数据模型。
在这个方面，有一种方法称为"绞杀者模式"。 这种模式并非将单体式应用一次性分解，而是将应用一点一点分开，先把最简单、最有价值的部分分离出来，然后循序渐进，最终完全分解整个单体式应用。
云迁移。 通常，现代化过程总是包含重构为微服务、更换平台或重新托管应用等步骤。 虽然不用大规模重写代码也可简单地直接迁移应用，但更常见的情况是，重建应用结构可以带来显著价值，这样可帮助用户更好地利用云模式，比如利用容器和 Kubernetes。 （了解有关云迁移的更多信息。）
通过 API 公开功能
最后，还有一种应用现代化方法是将应用保留在原地，但通过 API 安全地公开其功能或数据。 这种方法主要基于集成而非迁移，使新的云原生应用能够轻松利用现有系统和数据的功能。
可使用一系列广泛的技术组合，推进大多数组织要经历的现代化过程。
私有云、混合云和多云
尽管公有云是任何现代化战略的关键组成部分，但出于安全性、延迟和架构等原因，私有云、混合云与多云战略也至关重要。
由于种种原因，组织可能无法从数据中心直接迁移到公有云，而其他云模式可帮助解决所有的架构和策略复杂性问题，确保特定工作负载根据其独特特征部署到相应的环境中。
容器和 Kubernetes
容器和 Kubernetes 不仅作为云计算中的一种通用计算形式对虚拟机 (VM) 构成挑战，而且是混合云和应用现代化战略的关键推动力量。
容器化支持应用以一致的轻量级方式打包，从而能够在桌面、云或本地环境中以一致的方式运行。 这种灵活性可以为正在规划云上之旅的组织带来切实的好处。
借助 Red Hat OpenShift on IBM Cloud，OpenShift 开发人员可以快速安全地实现企业工作负载容器化，并将工作负载部署到 Kubernetes 集群中。
WebSphere Hybrid Edition 包含了一系列全面的 WebSphere 应用运行时和现代化工具，为虚拟机、容器和 Kubernetes 中的本地和主要公有云部署提供支持。
应用现代化离不开现代基础架构。 实现应用程序、服务器和存储现代化，与混合云无缝集成，并充当所有 AI 功能的数据中心。