应用现代化是指对原有应用的平台基础架构、内部架构和/或功能进行现代化改造的过程。 目前，有关应用现代化的众多讨论都集中在通常使用瀑布式开发流程更新和维护的单体式本地应用上，以及如何将这些应用转变为云架构和发布模式，也就是微服务和 DevOps。



应用现代化的优点通常可以概括为：提高新功能的交付速度；公开现有应用的功能，以通过 API 供其他服务使用；将应用的平台从本地转变为云，以达到扩大应用规模和提高应用性能，以及支持长期数据中心和 IT 战略的目的。

应用现代化所面临的挑战通常归结为成本和复杂性。 如果将应用从本地迁移到云而不考虑 ROI，那么就变成了为了迁移而迁移。 相反，有些应用可能通过更换平台或架构获得有意义的收益，但是，如果这些应用与现有系统和基础架构严重耦合，那么现代化带来的复杂性可能会抵消这些收益。

与大多数事物一样，应用现代化成功的关键归根结底在于如何制定战略以及挑选应用现代化项目，确保可通过云计算、运行速度、性能、规模、新功能开发等方面的优势，让特定应用能够明确改善客户体验，提高投资回报。