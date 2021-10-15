由于具有比虚拟机 (VM) 更高的可移植性和资源效率，容器已成为现代云原生应用程序事实上的计算单元。

容器化使开发人员能够更快速、更安全地创建和部署应用程序。使用传统方法时，开发人员需要在特定的计算环境中编写代码，当转移到新位置时，通常会产生错误和漏洞。例如，当开发人员将代码从台式计算机转移到虚拟机或从 Linux® 转移到 Windows 操作系统时，可能会发生这种情况。而容器化将应用程序代码与应用程序运行时所需的相关配置文件、库和依赖项捆绑在一起，因此消除了这一问题。这个单一的软件包或“容器”是从主机操作系统中抽象出来的。因此，它可以独立存在并且可以移植 — 能够在任何平台或云端运行，而且不会出现任何问题。

容器化和进程隔离的概念尽管已经诞生了几十年，但直到 2013 年开源 Docker 的出现，才加速了这项技术的采用。Docker 是一种行业标准，适用于采用简单开发工具和通用打包方法的容器。如今，各个组织越来越多地通过容器化创建新的应用程序，并对现有的云应用程序进行现代化改造。

根据 Forrester1 的一份报告，74% 的美国基础设施决策者表示，他们的公司正在本地或公有云环境中采用平台即服务 (PaaS) 内的容器。

容器是“轻量化”的，这意味着它们共享机器的操作系统内核，而且不会由于在每个应用程序内关联操作系统而产生开销。容器的容量本质上比虚拟机更小，需要的启动时间也更少。此功能允许以单个虚拟机所需的计算容量运行更多的容器。这一功能可提高服务器效率，进而降低服务器和许可成本。

最重要的是，容器化使应用程序能够在本地数据中心、混合云和多云环境中实现“编写一次，随处运行”。

这一可移植性可加快开发速度、防止云供应商锁定以及提供其他的显著优势，例如故障隔离、易于管理、简化安全性等等。

如下视频为容器化提供了进一步的说明：