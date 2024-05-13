虽然不同工具的方法和功能存在差异，但容器编排本质上是一个三步过程（作为敏捷迭代管道或 DevOps 管道的一部分时，称为周期）。

大多数容器编排工具支持声明性配置模式：开发人员编写配置文件（采用 YAML 或 JSON 格式，具体取决于工具）以定义所需的配置状态。运行该文件的编排工具利用自身的智能实现该状态。配置文件通常：

定义应用程序由哪些容器映像组成以及它们位于何处（在哪个注册表中）。





为容器配置存储和其他资源。





定义并保护容器之间的网络连接。





指定版本控制（用于分阶段或金丝雀部署）。

编排工具计划将容器（和容器副本，用于实现弹性）部署到主机中。它根据可用的 CPU 容量、内存或配置文件中指定的其他要求或限制选择最佳主机。

在部署容器后，编排工具根据容器定义文件（通常是 Dockerfile）管理容器化应用程序生命周期。其中包括：

管理容器之间的可扩展性（扩展和缩减）、负载均衡和资源分配。





在发生中断或系统资源短缺时，将容器移动到另一个主机以确保可用性和性能。





收集和存储用于监控应用程序运行状况和性能的日志数据和其他遥测数据。

容器编排的优势



可能很明显，容器编排的主要优势在于自动化，这不仅仅是因为它大大减少了管理大型容器化应用程序的工作量并降低了其复杂性。通过自动执行操作，编排支持敏捷或 DevOps 方法，以使团队能够以快速迭代的周期进行开发和部署，并更快地发布新的特性和功能。

此外，编排工具的智能化可以使容器化的许多固有优势得到强化或延伸。例如，基于声明式配置的自动主机选择和资源分配可以最大限度提高计算资源利用率；自动运行状况监控和重新定位可最大限度提高容器可用性。