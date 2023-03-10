什么是 Istio？

服务网格的主要优势包括能够改善调试、监控、路由、安全和使用情况。 也就是说，利用 Istio，只需更少的工作即可管理更广泛的服务。

改进了调试

比如说，某种服务具有多个依赖项。 保险公司的 pay_claim 服务会调用 deductible_amt 服务，后者则会调用 is_member_covered 服务，以此类推。 复杂的依赖链可能会有 10 或 12 次服务调用。 当这 12 次调用中的某一次调用发生故障时，将会产生连锁反应，带来一系列故障，从而导致 500 错误或 400 错误，或者可能根本没有响应。

要调试这一系列调用，可以使用类似于堆栈跟踪的方法。 在前端，客户端开发者可以看到从 Web 服务器中以什么顺序拉回哪些元素，然后进行检查。 前端程序员可以获取瀑布图来帮助调试。

该示例不会显示数据中心发生的情况 - parselLotamaAudiences 回调如何调用其他四个 Web Service，以及哪些 Web Service 响应速度较慢。 稍后，我们将会在与此类似的图中看到 Istio 如何提供工具来跟踪函数调用。

监控和观测能力

DevOps 团队和 IT 管理人员可能希望观测流量，查看等待时间、服务时间、错误占流量的百分比等等。 通常，他们希望看到仪表板。 仪表板以可视化形式显示总和、平均值或这些度量随时间变化情况，或许还能够“向下钻取”到特定节点、服务或 Pod。 Kubernetes 本身不提供此功能。

策略

缺省情况下，Kubernetes 支持 Pod 之间相互发送流量。 Istio 支持管理员创建策略，限制哪些服务可以相互协作。 例如，服务只能调用其他真正具有依赖关系的服务。 保持服务正常运行的另一个策略是速率限制，这将阻止过量流量阻塞服务，并防止拒绝服务攻击。

路由和负载均衡

缺省情况下，Kubernetes 提供了循环式负载均衡功能。 如果有六个 Pod 提供微服务，Kubernetes 将会提供负载均衡器或“服务”，以递增顺序向每个 Pod 发送请求，然后再重新开始。 但是，公司有时候会在生产环境中部署同一服务的不同版本。

最简单的例子可能就是蓝绿部署。 在这种情况下，软件可能会在生产环境中构建全新版本的应用，而无需向其发送生产用户。 推广新版本后，公司可以保留原有服务器，以便在发生故障时快速切换回来。

借助“Istio”，这如同在配置文件中使用标记一样简单。 管理员还可以使用标签来指示要连接到的服务类型，并根据标头构建规则。 例如，测试用户可以路由到具有最新和最佳构建的“canary”Pod，而普通用户则可以转到稳定的生产构建。

回路中断

如果服务超负荷或关闭，那么在继续使系统过载时，其他请求将会失败。 因为 Istio 会跟踪错误和延迟，所以它可以在策略设置的特定数量请求之后强制暂停（允许服务恢复）。 通过创建小型文本文件并引导 Istio 将其用作新策略，您可以跨整个集群实施此策略。

安全

Istio 在缺省情况下提供身份、策略和加密功能，同时还提供认证、授权和审计 (AAA) 功能。 与他人通信的任何接受管理的 Pod 都将使用加密流量，防止任何观测。 身份服务与加密相结合，确保未经授权的用户无法伪造或“假冒”服务调用。 AAA 为安全和运营专业人员提供必要的监控工具，并且减少了开销。

简化了管理

传统应用仍需要 Istio 提供的识别、策略和安全功能。 这会使程序员和管理员在错误的抽象级别上工作，反复地为每个服务重新实施相同的安全规则。 Istio 支持他们通过单一控制面板在正确的级别上工作，为集群设置策略。