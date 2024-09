什么是 Istio？

使用 Red Hat OpenShift on IBM Cloud 部署高度可用且完全托管的 Kubernetes 集群;Red Hat OpenShift on IBM Cloud 是一项托管式 OpenShift 服务,可利用 IBM Cloud 的企业规模和安全性来自动执行更新、扩展和配置操作。 Red Hat OpenShift on IBM Cloud 包含 OpenShift 服务网格功能,它使用 Istio 控制平面来控制容器化服务之间的连接、执行策略、观察行为等。