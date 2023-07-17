什么是 Knative？

Knative 位于 Kubernetes 之上，并添加了三个主要组件，即原语：Build、Serving 和 Eventing。

Build



Knative Build 组件可自动执行将源代码转换为容器的过程。 此过程通常涉及多个步骤，包括：

从代码库中拉取源代码，例如 GitHub

安装运行代码所需的底层依赖项，如环境变量和软件库

构建容器映像



将容器映像放入 Kubernetes（和其他开发人员）可以找到的注册表中。

Knative 在其 Build 过程中使用了 Kubernetes API 和其他工具。 开发人员可以创建单个清单（通常是 YAML 文件），指定所有变量——源代码的位置、所需的依赖项等，Knative 使用清单来自动执行容器构建。

Serving



Serving 组件将容器作为可扩展的 Knative 服务部署和运行。 Serving 组件提供以下重要功能：

配置 用于定义和维护服务的状态。 它还提供版本管理：每次对配置进行修改，都会创建一个新版本的服务，并保存以前的版本。





用于定义和维护服务的状态。 它还提供版本管理：每次对配置进行修改，都会创建一个新版本的服务，并保存以前的版本。 智能服务路由 让开发人员能够将流量路由到不同版本的服务。 假设您已经创建了一个新版本的服务，希望在迁移所有用户之前将其部署到一部分用户。 智能服务路由支持将一定比例的用户请求路由到新服务，同时将其余请求路由到以前的版本；随着您对新服务越来越有信心，就可以将更多流量路由到新服务。





让开发人员能够将流量路由到不同版本的服务。 假设您已经创建了一个新版本的服务，希望在迁移所有用户之前将其部署到一部分用户。 智能服务路由支持将一定比例的用户请求路由到新服务，同时将其余请求路由到以前的版本；随着您对新服务越来越有信心，就可以将更多流量路由到新服务。 自动缩放。 Knative 既可以将服务扩展到数千个实例，也可以将它们缩小到零——也就是说，根本没有容器的实例，这对于支持无服务器应用至关重要。

Knative Serving 从 Kubernetes 生态系统中的另一个应用 Istio 借用了智能服务路由。 Istio 是 Kubernetes 的开源服务网格。 Istio 还提供服务请求的身份验证、服务之间安全通信的自动流量加密，以及有关微服务和无服务器功能操作的详细指标，开发人员和管理员可以使用这些指标来优化基础架构。 （有关 Knative 如何使用 Istio 的更多详细信息，请阅读“Istio 和 Knative：扩展 Kubernetes 以让开发人员获得新体验。”）

Eventing



Knative 的 Eventing 组件启用不同的事件来触发它们基于容器的服务和功能。 Knative 将这些事件排队并传送到适当的容器，因此无需为该功能编写脚本或实现中间件。 Knative 还处理通道（开发人员可以从中选择的事件队列）和总线（将事件传递给容器的消息传递平台）。 这让开发人员能够设置提要，提要可将事件连接到容器要执行的操作。

Knative 事件源使开发人员可以更轻松地创建与第三方事件生成器的连接。 Knative 的 Eventing 组件将自动创建与事件生成器的连接，并路由生成的事件。 无需了解如何以编程方式执行此操作，所有工作都由 Knative 完成。