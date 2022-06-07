简而言之，容器是一种标准化方式，用于打包应用程序及其所有依赖项，从而可以在不同运行环境之间无缝迁移应用程序。通过将应用程序的代码、依赖项和配置打包成一个易于使用的构建单元，容器帮助您在缩短部署时间和提高应用程序可靠性方面迈出重要的一步。

在企业应用中，容器的数量可能迅速增长到难以管理的程度。为了更高效地使用容器，您需要对容器化应用进行编排，这正是 Kubernetes 和 Docker Swarm 发挥作用的地方。