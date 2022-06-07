工作负载编排在现代世界中至关重要，尤其是在自动化管理应用程序微服务变得比以往任何时候都更重要的今天。然而，对于 Docker Swarm 和 Kubernetes 哪一个更适合作为编排工具，存在激烈的争论。让我们花一点时间来探讨 Docker Swarm 和 Kubernetes 的相似点与差异，并了解如何为您的环境选择合适的工具。
Kubernetes 是一个可移植的开源平台，用于管理容器及其复杂的生产工作负载和可扩展性。通过 Kubernetes，开发人员和 DevOps 团队可以利用簇的灵活性来调度、部署、管理和发现高可用应用程序。Kubernetes 簇由称为工作节点的计算主机组成。这些工作节点由 Kubernetes 主节点管理，主节点负责控制和监控簇中的所有资源。节点可以是虚拟机 (VM) 或物理裸机服务器。
在 Kubernetes 的早期，社区贡献者利用了他们在创建和运行内部工具（如 Borg 和 Omega 这两个簇管理系统）方面的经验。随着云原生计算基金会 (CNCF) 与 Linux 基金会的合作成立，社区为 Kubernetes 采用了开放治理模式，这是一套用于 Kubernetes 簇的规则，帮助团队实现大规模运作。IBM 作为 CNCF 的创始成员之一，积极参与 CNCF 的云原生项目，与 Google、Red Hat、Microsoft 和 Amazon 等公司共同贡献力量。
Docker Swarm 是另一个已经存在多年的开源容器编排平台。Swarm，更准确地说是 Swarm 模式，是 Docker 原生支持的 Docker 引擎簇编排功能。一个 Swarm 簇由部署了 Swarm 管理节点（负责编排和管理簇）的 Docker 引擎和工作节点（由管理节点指挥执行任务）组成。
现在我们已经讨论了优点和面临的挑战，接下来让我们分析一下 Kubernetes 和 Docker Swarm 之间的相似性和差异。这两个平台都允许您管理容器并扩展应用程序部署。它们的差异在于复杂性。Kubernetes 提供了一种高效的容器管理方式，非常适合具有复杂配置的高需求应用程序，而 Docker Swarm 则注重易用性，非常适合快速部署和易于管理的简单应用程序。
以下是 Docker Swarm 和 Kubernetes 之间的一些详细差异：
由于 Kubernetes 的复杂性，Docker Swarm 更容易安装和配置。
Kubernetes 提供基于流量的一体化扩展，而 Docker Swarm 则强调快速扩展。
Docker Swarm 具有自动负载均衡功能，而 Kubernetes 没有。不过，外部负载均衡器可以轻松地通过第三方工具集成到 Kubernetes 中。
这两种工具都提供高级别可用性。
与大多数平台决策一样，合适的工具取决于组织的需求。
Kubernetes 拥有广泛的采用率和庞大的社区支持。它得到所有主要云提供商以及像 Docker 企业版这样的自助方案支持。它功能更强大、可定制性和灵活性更高，但这也意味着初始学习曲线更陡。它需要一支有经验且能够运行 Kubernetes 的团队；然而，许多公司也选择使用托管服务提供商，以简化开源管理职责，让团队能够专注于应用程序的开发。
Docker Swarm 的优势在于熟悉度和易用性。它随 Docker 引擎部署，并可在您的环境中直接使用。因此，Swarm 更易上手，并且可能更适合较小的工作负载。
现在，您已经了解了 Kubernetes 和 Docker Swarm 之间的差异，可以进一步深入了解 IBM Cloud Kubernetes 服务，并学习如何在 Kubernetes 上构建可扩展的 Web 应用程序。
想要获得一些免费的、亲身体验的 Kubernetes 体验吗？利用 IBM CloudLabs 这一新的互动平台，它提供带认证的 Kubernetes 教程，无需费用或配置。
深入了解 Kubernetes 如何使企业能够处理大规模应用程序、提高资源效率并实现更快的软件交付周期。了解采用 Kubernetes 如何优化 IT 基础架构并提高运营效率。
Red Hat OpenShift on IBM Cloud 是一个完全托管的 OpenShift 容器平台 (OCP)。
容器解决方案能够运行和扩展容器化工作负载，并实现安全性、开源创新和快速部署。
利用 IBM 的云咨询服务发掘新功能并提升业务敏捷性。了解如何通过混合云战略和专家合作共同制定解决方案、加快数字化转型并优化性能。
使用 IBM 的容器解决方案实现基础架构现代化。通过使用 IBM 的综合容器平台，跨环境灵活、安全、高效地运行、扩展和管理容器化工作负载。