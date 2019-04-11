容器现代化为软件开发和部署提供了众多优势。容器通过缩短开发周期和上市时间，提高了敏捷性，并加速了创新。它们增强了不同环境之间的可移植性和一致性，使应用程序能够更轻松地在开发、测试和生产阶段之间迁移。
Kubernetes 与 Red Hat OpenShift Kubernetes 是一个开源容器编排平台，为管理容器化应用程序奠定了基础。Red Hat OpenShift 是基于 Kubernetes 构建的商业企业级容器平台。
容器会创建一个可执行软件包，此软件包与主机操作系统抽象分离（不依赖主机操作系统或者不与其绑定）。因此，它具有可移植性，并能够在任何平台或云端统一、一致地运行。
开发和部署容器可以提高敏捷性，并使应用程序能够在最符合业务需求的云环境中运行。
容器是“轻量级”的，这意味着它们共享机器的 OS 内核。此功能不但能够提高服务器效率，还可以降低服务器和许可成本，同时加快启动速度，因为无需启动 OS。
只需一键点击，即可部署高度可用、完全托管的 Red Hat OpenShift 集群。
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