容器现代化为软件开发和部署提供了众多优势。容器通过缩短开发周期和上市时间，提高了敏捷性，并加速了创新。它们增强了不同环境之间的可移植性和一致性，使应用程序能够更轻松地在开发、测试和生产阶段之间迁移。

Kubernetes 与 Red Hat OpenShift Kubernetes 是一个开源容器编排平台，为管理容器化应用程序奠定了基础。Red Hat OpenShift 是基于 Kubernetes 构建的商业企业级容器平台。