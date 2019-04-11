容器解决方案

借助安全领先优势和开源创新运行并扩展容器化工作负载

容器现代化为软件开发和部署提供了众多优势。容器通过缩短开发周期和上市时间，提高了敏捷性，并加速了创新。它们增强了不同环境之间的可移植性和一致性，使应用程序能够更轻松地在开发、测试和生产阶段之间迁移。

Kubernetes 与 Red Hat OpenShift Kubernetes 是一个开源容器编排平台，为管理容器化应用程序奠定了基础。Red Hat OpenShift 是基于 Kubernetes 构建的商业企业级容器平台。

 了解关于容器化的更多信息
优势
可移植性

容器会创建一个可执行软件包，此软件包与主机操作系统抽象分离（不依赖主机操作系统或者不与其绑定）。因此，它具有可移植性，并能够在任何平台或云端统一、一致地运行。
敏捷性：

开发和部署容器可以提高敏捷性，并使应用程序能够在最符合业务需求的云环境中运行。  
速度

容器是“轻量级”的，这意味着它们共享机器的 OS 内核。此功能不但能够提高服务器效率，还可以降低服务器和许可成本，同时加快启动速度，因为无需启动 OS。
云容器 Red Hat OpenShift on IBM Cloud

只需一键点击，即可部署高度可用、完全托管的 Red Hat OpenShift 集群。

IBM Cloud Code Engine

从源代码或容器映像运行无服务器应用程序。

IBM Cloud Kubernetes Service

简化 Kubernetes 的部署、管理和运营。

 Red Hat OpenShift Virtualization on IBM Cloud

在 IBM Cloud 的云端和 AI 原生平台上运行和管理安全的虚拟机。
容器基础架构平台 IBM Cloud 上的 Red Hat AI 解决方案

在混合云环境中交付 AI 解决方案。

 IBM Fusion

轻松部署 Red Hat OpenShift 应用程序和 watsonx。Fusion 提供两个灵活的选项，以满足您的混合云需求。

虚拟化和容器化

借助 Red Hat OpenShift 在 IBM Fusion 上运行虚拟化应用程序，为迈向云原生未来提供灵活性、安全性并节约成本。

数据管理服务

深入了解五种基础应用程序数据服务，它们可跨公有云和本地部署裸机或虚拟化平台提供一致的体验。

适用于 Z 的容器 IBM® z/OS Container Platform

利用行业标准云技术，在 z/OS 上将 z/OS UNIX 应用程序作为容器进行构建并运行。

用例

事实证明，容器框架在生成稳定的工作流程、优化运行时和持续交付方面具备卓越的能力。

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应用程序现代化 微服务 DevOps 混合多云 无服务器
成功案例
高尔夫大师赛

深入了解由 IBM Cloud Containers 提供支持、可供世界各地企业使用的 AI 洞察。

阿提哈德航空

通过在开放、可扩展的混合云平台上采用微服务，机场登机变得快速而简单。

Eljun

通过扩展和缩减无服务器基础设施，将电动汽车所有者与充电站所有者连接起来。

后续步骤

预约 IBM 代表，进行 30 分钟免费会议。

 
IBM Cloud 上的容器

了解 IBM Cloud Containers 产品系列如何能满足您的业务需求。

 深入了解云容器 在 IBM Fusion 上快速部署容器

部署 OpenShift 应用程序和 watsonx 的最简单方法。

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