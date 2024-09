关于大师赛

自 1934 年以来,大师赛(ibm.com 外部链接)见证了无数高尔夫球赛的精彩时刻。在盛开的杜鹃花、高耸的松树和怒放的山茱萸间,四月的第一个整周迎来了高尔夫和运动项目独有的舞台。在 4 天 72 洞的比赛中,球手们在高尔夫大满贯比赛最小的场地上展开角逐,争夺冠军绿夹克,以期在大师赛历史上赢得一席之地。沿着木兰巷 (Magnolia Lane) 漫步或闲步于阿门角 (Amen Corner),以前所未有的方式探索大师赛的标志性传统、精彩时刻和历史,不论是过去还是现在。