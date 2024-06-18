从根本上说，我们的愿景始终是为球迷创造一种易于消费的沉浸式体验，传达出美感和强烈的场所感。在尊重锦标赛历史和传统同时，突破了创新的界限。它为世界各地的观众提供有意义的个性化见解。

为了实现这一愿景，即使疫情当前，IBM 和大师赛也必须快速适应和发展。这意味着需要应用开放混合云技术来应对严峻挑战，并利用大量非结构化数据来打造无缝的数字体验。

最新 IBM Cloud 、AI 和安全技术可以追踪每一次挥杆、每位球员、每个球洞，并提供相关信息。为了支持大师赛应用程序，IBM 部署了一项新功能，即“我的群组”，让球迷可以在锦标赛展开对决时观看他们最喜欢的球员的每一次击球。

总体而言，这在运动技术领域是前所未有的，下文将详细介绍其运作方式。