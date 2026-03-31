Red Hat AI on IBM Cloud

OpenShift AI on IBM Cloud 将 Red Hat OpenShift 与集成的 MLOps 和生成式 AI 工具结合在一起。它为您提供了一个一致的、基于 Kubernetes 的平台，用于跨混合云环境管理 AI 工作负载。

关键功能

用于 AI 训练和推理的经优化基础设施

用于端到端模型生命周期管理的集成管道

支持 GPU 且具有智能自动扩展功能的计算选项

企业级安全性、合规性和可观测性

IBM 和 Red Hat 联合提供统一支持

OpenShift AI 为 AI 运营和生产部署提供了可靠而安全的基础。