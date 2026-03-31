利用 IBM 和 Red Hat 构建的安全、可扩展的开放平台，加速您的 AI 和混合云战略。
可扩展。AI 就绪。开放。灵活。
Red Hat AI on IBM Cloud 提供了一种一致且安全的方式来跨混合云环境构建、培训、定制和部署 AI 和机器学习工作负载。该组合将开源创新与企业级云基础设施相结合，帮助 IT 团队降低运营复杂性并加速 AI 的采用。该组合专为需要可靠的 AI 基础设施并希望更快地从原型过渡到生产的组织而设计。
使用您自己的企业数据自定义模型。
在一致的混合云平台上部署 AI 工作负载。
利用 GPU 优化的基础设施扩大训练和推理规模。
在不同环境中应用安全、治理和合规性。
一个开放的混合企业级 AI 平台。三种解决方案。
OpenShift AI on IBM Cloud 将 Red Hat OpenShift 与集成的 MLOps 和生成式 AI 工具结合在一起。它为您提供了一个一致的、基于 Kubernetes 的平台，用于跨混合云环境管理 AI 工作负载。
关键功能
用于 AI 训练和推理的经优化基础设施
用于端到端模型生命周期管理的集成管道
支持 GPU 且具有智能自动扩展功能的计算选项
企业级安全性、合规性和可观测性
IBM 和 Red Hat 联合提供统一支持
OpenShift AI 为 AI 运营和生产部署提供了可靠而安全的基础。
Red Hat Enterprise Linux AI (RHEL AI) 提供了一个稳定的环境，可以跨云、数据中心和边缘位置运行和定制 LLM。它包括开源 Granite 模型系列和 InstructLab 工具，为团队提供了即用型 AI 开发和部署环境。
关键功能
RHEL AI 为企业 AI 工作负载提供安全、可预测的基础。
Red Hat AI InstructLab on IBM Cloud 是一项完全托管的服务，支持您定制大语言模型，而无需全面重新训练。它使用合成指令生成来添加新的行为、技能和领域知识，从而帮助降低 GPU 成本并加快模型开发。
InstructLab 的主要能力：
InstructLab 提供了一种更快的方法来构建适合业务需求和治理要求的 AI 模型。
Red Hat AI on IBM Cloud 为跨混合云将 AI 工作负载从试点移动到生产提供了一个安全、一致和可扩展的基础。
简化的工具和自动化的工作流有助于缩短生产时间，并简化模型定制。
跨云和本地部署环境中实现统一的操作体验，有助于团队更可靠地部署和管理 AI。
内置控制功能支持敏感工作负载的数据保护、治理和监管要求。
经过 GPU 优化的计算、存储和网络可提供大规模训练和推理所需的性能。
高质量数据、经过验证的模型和强大的部署选项有助于提高系统准确性和决策能力。
优化的基础设施和更高效的模型定制方法有助于减少资源使用和总体成本。
安全和隐私控制有助于满足监管要求。
从服务器和存储到编排和模型生命周期管理，该平台降低了复杂性并支持一致的运营。