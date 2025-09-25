IBM Cloud 上的容器

构建安全的微服务，加速从概念到市场的转化流程。根据您的需求选择合适的计算和容器编排器，并在混合云上实现高可靠性。
IBM 的容器服务基于 kubernetes 等开源技术打造，能助您轻松快捷地迁移到云端，同时确保安全高效。使用 IBM Cloud Continuous Delivery 服务在云中构建和部署容器化应用程序。使用 Red Hat® OpenShift on IBM Cloud 或 IBM® Cloud Kubernetes 服务编排容器，或使用完全托管的无服务器平台 IBM® Cloud Code Engine，专注于编写代码而非管理基础设施。IBM Cloud 可提供满足您需求的容器解决方案。
利用 IBM Cloud 解决方案，通过容器基础设施支持本地和云端的 AI 和机器学习项目及模型的生命周期。
免费获取 Kubernetes 集群，以及 40 多种始终免费的产品和价值 200 美元的积分。
在 Kubernetes 上运行的 IBM Cloud 可实现可扩展性和工作负载多样性，并支持超过 25,000 个集群。
IBM Cloud 基于开放式标准构建，提供灵活性、可移植性以及已启用 API 的开放式云服务。
IBM Cloud 提供自行保管密钥 (KYOK) 和容器级安全性、广泛的行业合规性以及
IBM Cloud 镜像安全执行功能在私有部署中默认启用，防止恶意代码入侵，影响其他容器或主机系统。