容器应用程序的线形图

IBM Cloud 上的容器

为支持最安全、可靠和可扩展的环境而构建的容器平台。

用于安全、管理和监控工具的托管服务

了解更多
用于容器、批处理作业、代码和功能的托管无服务器运行时

了解更多
用于高可用性和安全的容器化应用程序的托管 Kubernetes

了解更多
用于存储和分配容器镜像的完全托管式私有注册表

了解更多

在 Red Hat 峰会上利用 AI 的力量

参观 IBM 的 1133 号展位，了解 Red Hat AI on IBM® Cloud 如何加速应用程序创新。

了解更多
概述

构建安全的微服务，加速从概念到市场的转化流程。根据您的需求选择合适的计算和容器编排器，并在混合云上实现高可靠性。

IBM 的容器服务基于 kubernetes 等开源技术打造，能助您轻松快捷地迁移到云端，同时确保安全高效。使用 IBM Cloud Continuous Delivery 服务在云中构建和部署容器化应用程序。使用 Red Hat® OpenShift on IBM Cloud 或 IBM® Cloud Kubernetes 服务编排容器，或使用完全托管的无服务器平台 IBM® Cloud Code Engine，专注于编写代码而非管理基础设施。IBM Cloud 可提供满足您需求的容器解决方案。
五年前，安全性与扩展性曾是银行拒绝与我们这类企业接洽的托辞；如今，这却成了他们希望与我们合作的原因。
Matthieu M. Job Circeo CEO Red Hat OpenShift on IBM Cloud 客户
优势 IBM Cloud 上的容器为开发人员和开发团队带来了显著优势，尤其是在以下方面。
立即免费试用
启用 AI 工作量

利用 IBM Cloud 解决方案，通过容器基础设施支持本地和云端的 AI 和机器学习项目及模型的生命周期。

 查看解决方案
开始免费构建

免费获取 Kubernetes 集群，以及 40 多种始终免费的产品和价值 200 美元的积分。

 立即解锁，节约费用！
致力于支持 Kubernetes

在 Kubernetes 上运行的 IBM Cloud 可实现可扩展性和工作负载多样性，并支持超过 25,000 个集群。

 了解更多
开放式 - 无供应商锁定

IBM Cloud 基于开放式标准构建，提供灵活性、可移植性以及已启用 API 的开放式云服务。

 了解更多
企业级功能

IBM Cloud 提供自行保管密钥 (KYOK) 和容器级安全性、广泛的行业合规性以及
*限制条件适用

 IBM Cloud SLA
源于设计的安全性

IBM Cloud 镜像安全执行功能在私有部署中默认启用，防止恶意代码入侵，影响其他容器或主机系统。

 查看文档
解决方案 IBM Cloud Code Engine
从源代码或容器镜像运行无服务器应用程序或批处理作业。
Red Hat OpenShift on IBM Cloud
只需点击一个按键，即可部署高度可用、完全托管的 OpenShift 集群。
IBM Cloud Kubernetes Service
简化 Kubernetes 的部署、管理和运营。
Red Hat OpenShift Virtualization on IBM Cloud
在 IBM Cloud 的云端和 AI 原生平台上运行和管理安全的虚拟机。
IBM Cloud Satellite
在任何位置（本地或其他云基础设施）部署 Red Hat OpenShift on IBM Cloud 托管服务。
Red Hat OpenShift IPI 安装程序
在 IBM Cloud 基础设施上创建由企业自主管理的 Red Hat OpenShift 集群。
Red Hat AI InstructLab
简化、扩展和保护 AI 模型的训练和部署
Red Hat OpenShift AI on IBM Cloud
依托 IBM watsonx 产品组合的生成式 AI 服务，支持本地和云端的 AI、机器学习项目及模型的生命周期。
IBM Cloud Container Registry
在专用注册表中存储和分发容器映像。
IBM Cloud Continuous Delivery
使用基于 Tekton 的 Delivery Pipeline 自动执行构建和测试。
IBM Cloud Schematics
快速轻松地自动执行云资源操作、安装软件并在云资源上运行多层应用程序。
IBM Cloud Logs
优化日志可观测性，以改善基础设施和应用程序性能。
IBM Cloud Monitoring
监控并排除容器解决方案的故障。
IBM Cloud Security and Compliance Workload Protection
查找软件漏洞并确定其优先级，检测并响应威胁，以及管理配置。
IBM Cloud Object Storage
管理内部注册表存储空间。
IBM Cloud Object Storage
管理内部注册表存储空间。
IBM Cloud Secrets Manager
管理入口子域证书和机密。
IBM Cloud Key Protect
加密 etcd 数据库和工作节点启动卷。
IBM Cloud HyperProtect Crypto
管理安全策略并在多云环境中进行编排。
IBM Cloud Managed ODF
在 OpenShift 集群中部署 OpenShift Data Foundation 软件定义的存储空间。
成功案例
温布尔登体育场中网球运动员隔网发球的场景
温布尔登
温布尔登网球公开赛的自动化工作流通过容器上的各种应用程序和 AI 模型整合和编排数据流，以打造每年收集 270 万个数据点的数字体验。
大师赛的高尔夫球场景观与人群
高尔夫大师赛
为应对疫情，IBM 应用开放混合云技术以克服严峻挑战，并利用大量非结构化数据打造无缝数字体验。
飞机停靠在机场的鸟瞰图
阿提哈德航空
Etihad 采用 IBM Cloud Kubernetes Service 创建了基于微服务的开放式服务编排平台。
街上行走的人们
Sweap.io
Sweap.io 可以通过 IBM Cloud Code Engine 实现自动扩展功能，从而专注于为客户提供价值
培训和认证 IBM Cloud 专业架构设计师
通过 IBM Cloud 专业架构设计师课程，培养容器技能。
IBM Cloud 专业开发人员
通过 IBM Cloud 专业开发人员课程，培养容器技能。
IBM Cloud DevSecOps Specialty
了解如何在云端构建和部署容器化应用程序。

后续步骤

 

立即开始免费试用我们的容器解决方案。
立即开始试用 Red Hat OpenShift on IBM Cloud 立即开始试用 IBM Cloud Code Engine 立即开始试用 IBM Cloud Kubernetes Service 立即开始试用 IBM Cloud Containers Registry