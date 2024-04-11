安全、简单的多云密钥管理解决方案
IBM Cloud Hyper Protect Crypto Services 是一种“即服务”(aaS) 式密钥管理和加密解决方案，让您能完全掌控用于数据保护的加密密钥。
集成的 Unified Key Orchestrator 作为安全密钥库，用于在多个云中分发和编排密钥，能够快速从密钥丢失或灾难中恢复。借助 Hyper Protect Crypto Services，您可以：
使用促销码 HPCRYPTO30，可免费获得两个生产级加密单元，有效期 30 天
开始使用 IBM Cloud Hyper Protect Crypto Services
使用 KYOK 加密集成的 IBM Cloud 服务和应用程序。 以可靠的技术保障，实现对数据加密密钥的完全控制，并通过机密计算提供运行时隔离。
使用 Unified Key Orchestrator，跨 IBM Cloud、Microsoft Azure、AWS 和 Google Cloud Platform，增强安全性并轻松管理密钥，充分提高效率，享受屡获殊荣的用户体验。
使用 Hyper Protect Crypto Services 的 Dillithium 进行量子安全签名，以量子安全措施保护敏感数据。使用密钥管理系统，确保加密敏捷性，防御未来由量子计算引发的安全威胁。
使用 FIPS 140-2 第四级硬件安全模块，利用业内最高的安全级别，在高度安全的钱包中存储和传输高价值数字资产，确保大规模的可靠性。
遵守包括 NIST、GDPR、C5、ACSC/ASC、ECUC、ENISA、DPDPA、DORA 等在内的各种全球准则和法规。通过保持对密钥的控制权，您可以全面保障数据隐私和主权，增强数据保护和控制。
通过 KYOK 集成，使用由您控制的密钥加密 IBM Cloud 服务，确保一致采用。使用用户友好的 GUI 和云 API 跟踪关键生命周期，确保无论源应用程序如何，都能彻底无法恢复地删除数据。
取得 HSM 的所有权。IBM 率先为 HSM 密钥仪式提供云命令行界面（智能卡），让您可以完全远程地操作 HSM。密钥仪式和智能卡管理软件随此解决方案一起提供，不收取额外费用。
使用内置的中央备份来重新分发和轮换密钥，以便在丢失后快速恢复，并最大限度地减少安全威胁。此解决方案提供高可用性和灾难恢复功能。
了解 Hyper Protect Crypto Services 适用的业务场景。
深入了解 Veritx 的 Fortis Quantum Solutions 如何与 IBM 携手合作，在充满挑战的网络环境中促进数据保护，同时采用尖端技术增强安全性和弹性。
了解 IBM 如何在现代化转型之旅中提倡基于风险的安全方法，确保在提供有力保护的同时，适应不断变化的威胁和技术发展。
了解 Confection 为何选择 IBM Hyper Protect Crypto，使用高级加密解决方案确保敏感数据安全，增强运营保护和合规。
进一步了解爱琴海航空 (Aegean Airlines)、法国巴黎银行 (BNP Paribas)、Elaw Tecnologia SA 和 Home Trust 等公司如何与 IBM 携手合作，采用成熟可靠、可灵活扩展的 IBM Cloud 确保任务关键型工作负载的无缝顺畅运行。
了解 IBM 如何与美国银行 (Bank of America) 以及欧洲主要客户法国巴黎银行 (BNP Paribas) 合作，推进 IBM Cloud for Financial Services 功能优化，促进银行服务创新和卓越运营。
了解 DIA 如何使用 IBM Cloud 和机密计算，增强其去中心化金融信息平台的安全性，确保实现全面保护和行业标准合规。
了解 LevelField Financial 如何与 Metaco 携手合作，在 IBM Cloud 上推出数字资产管理功能，利用安全且可扩展的解决方案来增强其金融服务产品。
查阅与 Hyper Protect Crypto Services 相关的规程、API 和 CLI 参考资料以及视频资源，这些可帮助您使用此解决方案安全地管理密钥。
概要了解 IBM Cloud Hyper Protect Crypto Services for VMware。
了解如何使用 Hyper Protect Crypto Services 和 Unified Key Orchestrator 安全地管理 AWS S3 加密密钥。