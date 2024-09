金融服务

IBM Cloud 为 Bank of America 和 BNP Paribas 赋能助力

了解 IBM 如何与美国银行 (Bank of America) 以及欧洲主要客户法国巴黎银行 (BNP Paribas) 合作,推进 IBM Cloud for Financial Services 功能优化,促进银行服务创新和卓越运营。