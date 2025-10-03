金融服务等高度管制行业的企业面临着一系列独特的挑战，必须了解这些挑战，才能开始真正的转型。这些组织的任务是管理敏感的客户数据、保持弹性并满足不断变化的监管要求。运行计算密集型工作量不应成为创新的一道障碍。



例如，保险公司需要大量的计算能力来进行承保计算、构建定价模型、向监管机构报告并实时调整风险。无服务器架构机群支持这些工作量，旨在使金融行业的公司能够更轻松、更经济高效地运行模拟、模型和评估。

MavenBlue 首席技术官 Paul Hagg 表示：“通过利用无服务器架构机群和 IBM Cloud Code Engine 的强大能力，MavenBlue 能够在为保险行业提供新的洞察力、速度和分析敏捷性这一使命中保持领先。我们拥有一套强大的下一代平台，能够提供洞察力、前瞻性的偿付能力分析以及定价模型。无服务器架构机群帮助我们以灵活且经济高效的方式解锁所需的计算能力。”



生命科学行业同样需要升级系统性能以保持竞争力。研发所需的计算能力至关重要，尤其是在制药公司争相将新疗法推向市场、优化临床试验并利用数据驱动洞察的情况下。这要求他们拥有可互操作的系统，并将安全性和可靠性置于优先位置。无服务器架构机群可以帮助组织有效地适应不断变化的市场，无需 IT 团队提供必要的基础设施。

“为了实现拜耳的使命‘健康人人享，饥饿无处有’，我们在研发中依赖创新且高性能的解决方案。借助无服务器架构机群，我们找到了一个高度可扩展且稳定的平台，使我们能够可靠地执行最苛刻的计算密集型任务，且条件非常合理。Bayer AG 的扩展便捷性和 IBM 提供的出色支持给我们留下了深刻的印象，”Bayer AG 的应用数学首席专家 Georg Mogk 博士说道。