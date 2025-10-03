为了应对在完全托管的无服务器架构平台上运行大规模和计算密集型工作量的独特挑战，IBM Cloud Code Engine 推出了无服务器架构机群。
企业级人工智能（包括生成式 AI）需要计算密集型和数据密集型的基础设施。现有形式的无服务器技术有时难以满足计算密集型工作负载的需求。
随着技术应对从机器学习到大规模模拟等更复杂的问题，系统需要执行成千上万，甚至上百万的任务，而且通常是并行进行的。无服务器架构机群可以通过提供可弹性扩展的全托管计算资源，帮助开发人员简化这些并行工作量的执行方式。计算密集型工作量的传统工作流通常需要事先进行规模规划、投入基础设施，并进行复杂的资源管理。
无服务器架构机群旨在通过抽象底层基础设施并提供一种简单方式来并行运行大量任务，从而帮助降低这种运维复杂性。无服务器架构机群可以改变金融服务和生命科学等各行业的企业的游戏规则。
无服务器架构机群允许数据科学家和开发者向单个端点提交大量批处理作业。然后，IBM Cloud Code Engine 自动配置必要的资源（包括虚拟机和无服务器架构 GPU），以同时运行尽可能多的任务。这可以自动化资源管理，而对于大规模计算来说，这通常是一个人工操作的过程。
把您的当前 IT 环境想象成一家连锁酒店。作为连锁品牌的所有者，您可能购置了若干栋拥有数千间客房的大型楼宇，每间客房都涉及运营成本并需要单独管理。试想，如果当有人想入住酒店时，您可以自动创建一个房间，而在客人退房后，该房间又被销毁。这正是无服务器架构机群的运行方式：根据需要为大型工作量提供 GPU 基础设施，并在不再需要时将其移除，同时仅在使用该技术时收费。
无服务器架构机群在现有 IBM Cloud Code Engine 的基础上，为计算密集型工作量（如大规模模拟、数据处理、人工智能和机器学习）提供了更大价值：
金融服务等高度管制行业的企业面临着一系列独特的挑战，必须了解这些挑战，才能开始真正的转型。这些组织的任务是管理敏感的客户数据、保持弹性并满足不断变化的监管要求。运行计算密集型工作量不应成为创新的一道障碍。
例如，保险公司需要大量的计算能力来进行承保计算、构建定价模型、向监管机构报告并实时调整风险。无服务器架构机群支持这些工作量，旨在使金融行业的公司能够更轻松、更经济高效地运行模拟、模型和评估。
MavenBlue 首席技术官 Paul Hagg 表示：“通过利用无服务器架构机群和 IBM Cloud Code Engine 的强大能力，MavenBlue 能够在为保险行业提供新的洞察力、速度和分析敏捷性这一使命中保持领先。我们拥有一套强大的下一代平台，能够提供洞察力、前瞻性的偿付能力分析以及定价模型。无服务器架构机群帮助我们以灵活且经济高效的方式解锁所需的计算能力。”
生命科学行业同样需要升级系统性能以保持竞争力。研发所需的计算能力至关重要，尤其是在制药公司争相将新疗法推向市场、优化临床试验并利用数据驱动洞察的情况下。这要求他们拥有可互操作的系统，并将安全性和可靠性置于优先位置。无服务器架构机群可以帮助组织有效地适应不断变化的市场，无需 IT 团队提供必要的基础设施。
“为了实现拜耳的使命‘健康人人享，饥饿无处有’，我们在研发中依赖创新且高性能的解决方案。借助无服务器架构机群，我们找到了一个高度可扩展且稳定的平台，使我们能够可靠地执行最苛刻的计算密集型任务，且条件非常合理。Bayer AG 的扩展便捷性和 IBM 提供的出色支持给我们留下了深刻的印象，”Bayer AG 的应用数学首席专家 Georg Mogk 博士说道。
当今竞争环境的现实是，各行各业的企业都需要快速、便捷地提供服务，同时将安全性、弹性和成本节约置于优先地位。
无服务器架构机群可以帮助开发人员和数据科学家管理最苛刻的工作量，从而支持这些服务的交付，让他们将更多时间用于编码，而不是基础设施管理。随着 IBM 致力于使先进计算更易于访问和更高效，无服务器架构机群是朝着正确方向迈出的一步。
