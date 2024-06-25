但并不是每个人都能前往位于伦敦西南部的全英草地网球俱乐部 (AELTC)。这就是为什么全世界有超过 1900 万人通过温网官方应用程序和网站关注赛事的戏剧性、美妙和激动人心。这些全新的数字体验是通过温网和 IBM 长达三十多年的合作关系开发和提供的。

“作为一家拥有核心遗产的组织，与 IBM 建立创新合作伙伴关系至关重要，这样可以确保我们随着周围世界的变化而发展，”AELTC 数字产品负责人 Chris Clements 说道。“利用 IBM 提供的最新工具和世界主流的专业知识，我们能够进行创新，以确保保持持久的相关性。IBM 与 Wimbledon 产生了奇妙的协同作用，因此，这两家拥有深厚底蕴的组织能够不断变化，以确保适应未来的需求。”

今年，温网利用生成式 AI 的力量，使用该公司值得信赖的 AI 和数据平台 IBM® watsonx，在温网应用程序和网站上打造了全新的数字体验。“我们一直在探索如何利用 AI 和其他 IBM 技术提高球迷们的参与度，”AELTC 技术总监 Bill Jinks 说道。“我们如何为球迷们提供更高水平的数据？我们希望温网如何呈现和吸引万众瞩目，并利用机器学习流程展示人们可能无法立即看到的内容？这正是让我们感到兴奋的一种创新。”