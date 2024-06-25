自 1877 年举办首届锦标赛以来，温网汇聚了来自各行各业的球迷，无论是英国王室成员、企业主还是通过萤幕观赛的体育迷，都能一边享用新鲜的草莓、奶油和香槟，一边观看这项堪称世界上高端的网球赛事。
但并不是每个人都能前往位于伦敦西南部的全英草地网球俱乐部 (AELTC)。这就是为什么全世界有超过 1900 万人通过温网官方应用程序和网站关注赛事的戏剧性、美妙和激动人心。这些全新的数字体验是通过温网和 IBM 长达三十多年的合作关系开发和提供的。
“作为一家拥有核心遗产的组织，与 IBM 建立创新合作伙伴关系至关重要，这样可以确保我们随着周围世界的变化而发展，”AELTC 数字产品负责人 Chris Clements 说道。“利用 IBM 提供的最新工具和世界主流的专业知识，我们能够进行创新，以确保保持持久的相关性。IBM 与 Wimbledon 产生了奇妙的协同作用，因此，这两家拥有深厚底蕴的组织能够不断变化，以确保适应未来的需求。”
今年，温网利用生成式 AI 的力量，使用该公司值得信赖的 AI 和数据平台 IBM® watsonx，在温网应用程序和网站上打造了全新的数字体验。“我们一直在探索如何利用 AI 和其他 IBM 技术提高球迷们的参与度，”AELTC 技术总监 Bill Jinks 说道。“我们如何为球迷们提供更高水平的数据？我们希望温网如何呈现和吸引万众瞩目，并利用机器学习流程展示人们可能无法立即看到的内容？这正是让我们感到兴奋的一种创新。”
每年，IBM 都会记录超过 270 万个温网赛场的数据点
在 2023 年锦标赛期间，温网通过数字平台吸引了约 1,900 万球迷
温网在 18 个球场上举办了数百场比赛。温网与 IBM 合作，在为整个公开赛每场单打比赛制作的视频集锦中添加语音解说，旨在提高球迷的参与度和理解。
为了实现这一目标，IBM® Consulting 团队基于使用 watsonx 开发的基础模型构建了一个生成式 AI 解决方案。watsonx 旨在管理 AI 模型的整个生命周期，从管理可信数据源到管理负责任的、可信 AI。工作始于 IBM watsonx.data，这是一个连接不同来源的数据存储，允许开发人员过滤脏话、仇恨言论或个人身份信息等数据。对于 AI 解说，该团队从近 1.3 亿份文档中提取了源材料。
这些数据用于训练 IBM watsonx.ai 中的大型语言模型，IBM watsonx.ai 是下一代工作室，用于为业务用例构建和训练生成式 AI 模型。随后，IBM 团队对该模型进行了微调，添加了温网的特定领域专业知识，包括使用独特的温网术语，例如“gentlemen’s draw”（绅士抽签）而不是“men’s draw”（男子抽签）。最终模型拥有 30 亿个参数，团队使用 IBM watsonx.governance 的治理工具监控其持续性能，确保模型按预期执行。
因此，球迷能够通过温网应用程序和网站体验 AI 生成的温网视频集锦的语音解说，听到每个集锦开始和结束的逐场解说，以及比赛的关键点。球迷还可以打开隐藏字幕，进一步提高可访问性，这也是 AELTC 考虑的一个关键因素。
为了每年开发 AI 解说等新功能，AELTC 需要快速、有目标地采取行动。这需要整合合适的人员、流程和技术，以促进快速创新。
它始于温网团队与 IBM Consulting 专家之间的长期合作。“我们共同努力，在感兴趣的领域达成一致，为未来球迷如何与产品互动形成共同的愿景。”Clements 表示，“双方都热切希望提供更好的体验，这为合作增添了动力，并确保我们能够充分利用眼前的机会。”
各团队使用 IBM® Garage 方法来培养创造力并深入了解网球迷。作为一年两次的创新研讨会的一部分，温网和 IBM 团队一直致力于解决两个关键挑战：如何让球迷持续更深入地参与温网和网球比赛（对许多球迷来说，温网锦标赛是他们全年唯一观看的网球赛事）以及如何鼓励球迷关注那些尚未成名的后起之秀。
通过这些研讨会，该团队为应用程序和网站开发了新的概念和功能。例如，Match Insights 是 AI 生成的对锦标赛中所有单打比赛的分析，旨在让球迷快速了解情况。
它包括：
为了将新想法转化为数字现实，IBM Consulting 为温网构建了一个创新平台，能够处理结构化和非结构化数据并集成各种来源的技术。自动化工作流通过各种应用程序和 AI 模型整合和编排数据流，以打造数字体验。
系统通过混合云架构以及在 Red Hat OpenShift（ibm.com 外部链接）上运行的容器化应用程序来实现这些工作流。为了保持整个操作顺利运行，该团队使用了 IBM® Instana Observability 技术，该技术可持续监控应用程序性能并在不到三秒的时间内发现问题，以便团队可以迅速采取行动并避免任何停机故障。
平台的保护工作会在比赛开始前几个月启动。该团队使用 IBM® Security Randori Recon 解决方案进行全面的攻击面分析，扫描整个网络是否存在漏洞，包括第三方或相邻网络。比赛开始后，温网使用 IBM® Security QRadar Suite 评估每起安全事件的严重性，评估威胁，忽略无关紧要的威胁，只将最紧急的问题传递给安全分析师。然后，该方案会将这些活动与来自外部（例如 IBM® X-Force Exchange 解决方案）的威胁情报关联起来，寻找可能属于更协调的全球攻击的任何活动。最后，IBM Security QRadar Suite 会向 IBM 分析师提供应对威胁的有效的建议。
AELTC 与 IBM 达成的合作关系将继续为新的创新领域开辟道路。“对于数字化转型，我们现在仅仅是蜻蜓点水，”Jinks 说道。“IBM 在一个非常活跃的工作流中发挥着主导作用，并且正在深入了解我们可以捕获的下一组数据，”他继续说道。“数据正在推动当今体育运动的每一个方面，因此我们需要将数据提升到新的水平。这些正是我们正在关注的事情。”
IBM 和 AELTC 之间实现了真正的双赢。“在 30 多年的合作中建立的信任能够实现真正的创新。要进行创新，必须勇于突破边界，还要做好并非每件事都能成功的心理准备，”他总结道。“这两家组织建立了如此悠久的合作伙伴关系，因此可以确保我们跟上这个世界的快速发展步伐。”
这项锦标赛简称“温网”，是网球四大满贯赛事中历史最悠久的一项赛事，也是世界上最受瞩目的体育赛事之一。温网由 AELTC（ibm.com 外部链接）主办，总部位于伦敦，自 1877 年起成为一家全球体育和文化机构。
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2024 年 1 月制作于美国。
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